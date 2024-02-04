3部片單收進過年追劇清單！《非殺人小說》、朴信惠《低谷醫生》必看

文／女子學

即將迎來春節年假，假期中，除了與家人團聚出遊外，在家追劇也是很棒的選擇，不用外出人擠人，還能當顆慵懶的沙發馬鈴薯。編輯先來推薦近期的追劇片單，已經決定好過年要宅在家追劇的朋友們，可以先列入收藏了。

1. 非殺人小說

台劇《非殺人小說》已於1月17日正式上線。由劉冠廷、王淨、隋棠主演，並由國片《無聲》導演柯貞年執導。故事劇情以推理、懸疑為主，藉由一起殺人案探討人性的各種面向，強大的卡司陣容，在播出前就引起關注。

劇情大綱描述著，一位星途不順的萬年臨演張澤東（劉冠廷飾）與空姐鄰居林夢（隋棠飾）在一夜激情過後發生的意外事件。林夢不幸身亡，張澤東因此陷入了這起疑點重重的命案中，他不僅要隱瞞女友小路（王淨飾）藏好這段不為人知的關係，還得找出真正的兇手。這起命案讓三人的關係變得複雜，同時其他鄰居深藏的秘密也將逐一被揭發。

2. 低谷醫生

韓劇《低谷醫生》已於1月27日播出。由《舉重妖精金福珠》的導演吳賢鐘執導，並由朴信惠與朴炯植主演。十年前，兩人都曾出演爆紅韓劇《繼承者們》，沒想到如今又搭在一起，勾起粉絲回憶外，也讓人期待他們會在新劇擦出什麼新火花。

《低谷醫生》是浪漫愛情喜劇，劇情講述著呂正宇（朴炯植飾）與南荷娜（朴信惠飾）兩人從學生時期的競爭關係到進入職場後，因緣際會變成戀人的故事。同是醫生的他們，在各自的領域奮鬥打拼，在社會生存難免遇到困難，同病相憐的他們，在陷入低谷的時候再度相遇，陪伴彼此療傷，也因此墜入愛河。

3. 人如其食：雙胞胎飲食實驗

Netflix影集《人如其食：雙胞胎飲食實驗》是一個小紀錄片，已於1月1日上線。由奧斯卡金像獎導演路易皮斯霍斯執導，用長達八周的時間做的科學實驗，題材新穎有趣，也可以讓人思考食物的重要性。

《人如其食》找了同卵雙胞胎來做實驗，這8周內，他們需要改變飲食及生活習慣，一人以肉類和乳製品為主，一人以植物性食物為主。基於每個人都是獨立的個體，食物也會對每人產生不同的影響，於是這場實驗便透過相同DNA的雙胞胎來測驗，最終目的則是希望能讓大眾正視自己的飲食標準，並讓觀影者直接感受到食物是真的可以改變人的生理狀態。

以上就是編輯推薦的片單，也是一月份最令人期待的影集。從不同類型取材選擇，可以豐富自己的視角，也能轉換心情。過年時，跟家人一起追劇也挺不錯的。

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