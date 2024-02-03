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5款居家收納小物推薦！超夯置物推車方便隨手拿、門後掛鉤讓空間加大

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文／女子學

收納之於居家空間是非常重要一環，精心規劃的收納機能不僅能讓空間顯得更加寬敞明亮，還能為家居環境帶來井然有序的美感，從而使日常生活更加輕鬆愉悅。當每項物品被妥善整理和存放，尋找日用品就變得迅速且有效率，大大節省了找尋的時間、重複購買的浪費，同時減輕了生活中的小困擾。無論是為了增強空間的使用效率，還是為了營造一個和諧有序的居住環境，選擇合適的收納工具便是關鍵，以下推薦5款居家收納小物，讓收納不再是苦差事。

1.置物推車

置物推車的最大優點是移動性，方便在不同空間移動物品，且通常為開放式設計，使得物品容易被看見和拿取，特別適合用於廚房、工作室或任何需要額外儲物空間的地方。在廚房中可以作為一個移動式儲藏區，放置香料罐、烹飪工具或其他常用用品，在辦公室，置物推車可存放文件或辦公用品，且由於推車可移動，在小空間或需要經常變更佈局的環境中特別方便。

▲置物推車特別適合用於廚房、工作室。（圖／Pinterest，下同）

2.立體鞋架

立體鞋架佔用的地面空間較少，但同時又能提供大量的收納空間，這對於小坪數的空間特別有益，將鞋子垂直收納，不僅可以節省空間，在視覺上也更整齊且容易找到。部分立體鞋架具有可調節層高的功能，可以容納不同高度的鞋子，如高跟鞋或靴子，開放式的設計具有良好的通風性，有助於保持鞋子乾燥、減少異味。

3.門後掛鉤

門後掛鉤顧名思義是利用門的後面空間擺掛鉤來進行收納，門後通常是被忽略的儲物區域，特別適合於浴室、臥室或衣櫥門後，用來掛浴巾、睡衣或其他日常穿戴物品。門後掛鉤的好處是不需要額外的空間或安裝，簡單掛在門背就可以立即使用，不會妨礙門的開關，正常情況下也不會損壞門框，非常適合租屋族。

4.網格立架

網格立架是一種時尚且利用垂直空間的多用途收納選擇，可配合各種掛鉤、架子、籃子和其他配件使用，具高度靈活性，不僅是一種實用的儲物工具，也可以作為一種裝飾元素，可以將照片、便條或裝飾品掛在網格上，創造一種個性化和有組織的展示空間。此外，網格立架的設計通常相當簡潔，成為現代或極簡主義風格家居的理想選擇。

5.收納掛籃

收納掛籃通常可掛在已有家具的下方，如桌面或架子，有效利用了經常被忽略的空間，也不會影響桌子、櫥櫃或架子的原有功能和使用。適用於廚房、浴室或任何需要額外儲物空間的地方。在廚房中，掛籃可以用來存放香料、小瓶罐或餐具，在浴室則非常適合放置化妝品、洗漱用品或小毛巾。

擁有好的收納方法及收納小物可以大幅改善生活品質，尤其是在小坪數的家庭中，利用這些創新又實用的收納小物，可以有效整合和利用每一寸空間，不僅讓生活環境更有條理，也能為空間增添便利及美感。

延伸閱讀

櫃子越擺越擠？4 個輕量化櫃體設計關鍵，既能妥善收納又能減輕視覺效果

小坪數怎麼挑家具？小資族的救星：CP 值超高的 3 款多功能家具推薦！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 居家, 收納

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