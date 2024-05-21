最擅長說謊的3大星座！Top 1口才好反應又快　謊言超真還不留破綻

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人會為了各種不同原因和情況而說謊，有些是為了自己的利益，有些也可能是為了維持氣氛或出於禮貌的善意謊言。不管說謊的出發點是好是壞，受到性格影響，有的人一說謊就臉紅結巴，超容易被發現，也有些人自帶說謊技能，說起謊來臉不紅氣不喘，像是以下就是被認為最擅長說謊的3大星座，說謊時幾乎無破綻，總是讓人信以為真。

Top 3：天蠍座



總給人神秘氣息和心思深沉印象的天蠍座，擁有強大的直覺和洞察力，可說是最有策略的星座之一。他們非常善於隱藏自己的內心和真實意圖，所以說謊時能夠保持冷靜和自信，加上天蠍座有著強烈的控制慾和策略思維，他們的謊言往往都是經過精心策劃，說起謊來讓人幾乎分不出真假，而他們的謊言通常都是為了達到某種深遠的目標或是出於保護自己，而不是僅為了表面的好處。

Top 2：天秤座



由金星守護的天秤座，向來追求和平與平衡，並且非常重視人際關係，不喜歡與他人爭執的他們，常會為了避免衝突和維持和諧氣氛而選擇說謊；天秤還因為不想讓別人不開心，而不擅長拒絕他人，甚至會編造善意的謊言來取悅他人。也因為天秤很擅於察言觀色，知道如何說一些讓人愉快的話，因此他們總是能用巧妙的語言和禮貌的態度來掩蓋真相，讓人不易察覺他們的謊言。

Top 1：雙子座



雙子座以其聰明機智和能言善道的口才著稱，他們是天生的溝通者，有很好的適應力和變通能力，能夠迅速適應不同的情況，並用巧妙的語言技巧來達成目的，這使得雙子座在任何情況下都能快速地反應並編織出令人信服的謊言，而且不留破綻，他們靈活的思維和幽默感更讓人難以察覺他們在說謊，因此往往能成功蒙混過關。有時為了避免麻煩或能更快達到自己目的，他們也會選擇說謊。