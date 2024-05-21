頭髮狂掉？營養師揭「導致掉髮」3大NG飲食行為：常吃油炸也中

▲營養師提醒均衡飲食，攝取足夠營養素能幫助維持頭皮頭髮健康。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

落髮、髮量稀疏早已不是中老年才需要煩惱的問題，越來越多年輕人有相關困擾，甚至成為熱搜關鍵字。掉髮原因有很多，除了家族性遺傳、頭皮感染、荷爾蒙變化、壓力大，或是甲狀腺疾病、糖尿病等疾病影響外，錯誤的飲食習慣也是其中一環！知名營養師張家榕就指出3大NG飲食行為容易導致掉髮，快來看看你中了幾個？

NG 1：吃生蛋



日常生活中有些料理或沾醬會加生蛋，像是日式丼飯、提拉米蘇或有些人會直接吞喝生雞蛋等，但生的蛋白裡含有一種會阻礙生物素吸收的成分，不過雞蛋煮熟後這個成分就會被破壞，所以建議雞蛋還是煮熟了再吃會比較好。

NG 2：過度高油或水煮無油飲食



過度無油或是過量油脂的飲食都會影響頭皮頭髮的健康，建議飲食要減少脂肪少油炸，但不極度無油。像是有些人為了減肥會吃水煮餐，但過度的低油飲食會使荷爾蒙失調、皮膚乾燥，影響頭皮毛囊的健康而掉髮；而高油飲食或常吃油炸物，高油或吃錯油會引起身體發炎反應，而使毛囊不健康或阻礙頭髮生長的訊號。

頭髮生長需要適當的油脂，張家榕建議可選擇好油當作脂肪來源，好的油脂裡含有維生素E和Omega-3脂肪酸，對頭皮循環、頭皮與頭髮的健康都有幫助。而好的油脂來源包含鮭魚、鯖魚等魚類，或是亞麻籽油、橄欖油、酪梨油和核桃、胡桃等堅果類。

NG 3：過度減肥節食



有些人在減肥時會完全不吃任何澱粉的食物，或是不碰某一類食物，若熱量攝取過低，且你發現最近掉髮變明顯時，張家榕建議「先嘗試各類食物都吃一點吧！」同時要記得攝取的熱量不要低於基礎代謝率，因為與頭髮、毛囊相關的營養素非常多種，各類食物都吃到，才能讓營養素更均衡，減少落髮危機。

除了改掉以上3種NG飲食行為，可再從5大類食物下手，補充營養素改善掉髮情況，包含蛋白質、足夠鐵質、礦物質鋅、維生素B群和其他與保護毛囊相關的營養素（維生素A、C、E、D），但其中要注意的是，維生素A、維生素E和礦物質硒這3種營養素別過度補充，補充過多反而會不利於頭髮生長。

最後張家榕也提醒，減肥時速度也不宜太快，比較穩定的減重速度是每周減0.5～1kg，有時候快速減重，也容易有落髮的情況。