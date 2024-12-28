孫芸芸同時擁有直角肩、螞蟻腰太不科學　最自律的身材管理法公開

▲孫芸芸凍齡外貌和纖細身材都令人羨慕。（圖／取自孫芸芸IG）

圖文／CTWANT

台灣第一名媛、今年已經46歲的孫芸芸，從凍齡外貌和纖細身材都令人羨慕，許多粉絲更經常在她的IG上留言說：『假如我46歲可以身材這麼好就夠了』、『怎麼能正成這樣』。

所以每次我們在IG上總是能看到她的穿著打扮時尚又性感，主要是她擁有所有人稱羨的好身材，而且還是同時擁有四項大家最想擁有的直角肩、天鵝頸、螞蟻腰、逆天細長腿！到底她平時是如何飲控和保養身材的？一起來看看孫芸芸史上最自律的身材管理法！

▲孫芸芸的最自律的身材管理法公開。（圖／取自孫芸芸IG）



1. 地中海清淡飲食

孫芸芸強調健康飲食的重要性，避免過度節食。她選擇地中海飲食，攝取豐富的蔬菜、水果、橄欖油、堅果和魚類，確保營養均衡，同時避免過多油脂和糖分的攝入，有助於體重控制。

最近看她在IG上PO出螞蟻腰，手拿VALENTINO Valentino Garavani Viva Superstar包款的日常穿搭照也太有氣質了！

2. 練TRX高強度核心和抬腿拉筋

為了保持身材，孫芸芸每天睡前花15至20分鐘進行腿部、背部和核心肌群的拉筋動作，增進柔軟度並改善血液循環。此外，她每週進行1至2次的TRX懸吊訓練，強化核心力量，塑造全身線條。

在IG上看到她側身坐著，手拎SAINT LAURENT大包款，並曬出她的超細大長腿，勻稱到爆炸，還一點贅肉都沒有，就是靠每天自律做核心的結果，難怪腿美成這樣！

3. 超自律天天量體重

孫芸芸每天在固定時間量體重，還會隨時監控體重變化，並根據需要調整飲食。她表示，自己在家或辦公室時，總是忙碌不停，能站就不坐，這種習慣無形中消耗了不少熱量，有助於維持苗條身材。 也因為她這樣天天監測，讓她的腰間、後臀都沒有多一點的贅肉，真的是緊實到極點，難怪大家看了都很想要學她的瘦身方式！

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