PEDRO台灣限定托特包「平價夯款」一次推薦！全新微風信義店必逛

記者鮑璿安／綜合報導

來自新加坡的CHARLES & KEITH（簡稱小CK）旗下包袋配件品牌PEDRO，繼開設台北101首店之後，今年12月底終於迎來全新的微風信義店，打造出簡潔現代的購物空間，熱門的單肩包、樂福鞋全都到齊，同時還帶來了台灣限定絎縫單肩托特包，不能錯過！





▲PEDRO微風信義店全新店裝以中性色調搭配霧面地磚，不鏽鋼金屬與木質細節構築出簡潔沉靜的氛圍。（圖／品牌提供）





▲牧森、邱偲琹出席PEDRO微風信義店開幕。（圖／品牌提供）



PEDRO微風信義店全新店裝以中性色調搭配霧面地磚，不鏽鋼金屬與木質細節構築出簡潔沉靜的氛圍，而店內提供男、女、中性鞋包等商品，滿足大家的百變穿搭需求。特別推薦的包款像是Demi系列，呼應PEDRO一貫低調極簡的設計語言，柔和皮質結合水桶包、托特包等廓形，呈現各種風格。若是在年末派對季缺少一顆亮眼包款，Jatte單肩包採用亮面金屬質感流露Y2K特質；Stella迷你手拿包採用方盒結構，硬挺的外殼飾以超大蝴蝶結與銀色鏈條提帶，散發璀璨奪目的光澤感。





▲Demi系列麂皮包3,990元；Jatte銀色單肩包3,290元；ICON皮革厚底樂福鞋3,690元；台灣限定絎縫托特包3,290元。（圖／品牌提供）

同時，運用雙P Logo為主軸設計的ICON系列，也是入門款極佳選擇，從樂福鞋、高跟鞋到時下流行的半月包一應俱全。當然也別忘記店內的台灣限定款絎縫托特包，為通勤族量身打造的大容量，輕量觸感及舒適實用的寬背帶，為功能性和時髦度大大加分。





▲Rockfish推出與韓團KISS OF LIFE攜手打造的聯名鞋款 。（圖／品牌提供）

▲「Rockfish Weatherwear 夢幻英倫工作坊」於FRUITION台北旗艦店門市12月21日（六）起登場。（圖／品牌提供）

Rockfish由創始人Jules於2004年在英國康沃爾成立，由韓星演繹後掀起熱潮，無論是NewJeans、Jennie都曾穿上品牌鞋款，今年5月Rockfish終於在FRUITION台北旗艦店開立台灣首間快閃店。現在更驚喜推出與韓團KISS OF LIFE攜手打造的聯名鞋款，結合芭蕾女伶式優雅及率性街頭風格，分別擁有低筒與高筒的保齡球綁帶休閒鞋，共4種款式，並呈現「KIOF」的金屬愛心鞋飾，非常具有收藏價值。冬季新品還帶來了雲朵毛毛厚底雪靴、雲朵毛毛穆勒鞋，皆以柔軟絨毛和麂皮質感打造，結合了機能性與時髦外觀，打造標誌性的韓系穿搭。