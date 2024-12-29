秋冬保暖外套穿搭技巧！「中長版」最不挑人　層次穿搭顯瘦不厚重

文／美人圈

保暖外套怎麼穿才不會顯胖、顯腫？秋冬穿搭最重要的就是兼顧保暖與時髦度，但蓬鬆保暖的羽絨外套很容易讓整個人變得很膨脹、顯胖，BEAUTY編這次根據不同類型的保暖外套／羽絨外套，整理出顯瘦又保暖還兼顧時髦的穿搭技巧，趕緊來看。

秋冬保暖外套穿搭技巧

1：「短版」適合搭配寬鬆下身

短版的保暖外套最時尚俐落，有感拉長比例，絕對是小隻女的救星！但由於短版外套的長度落在腰部以上，因此比起搭配貼身、緊身的褲子，更推薦穿及地、寬鬆的長褲，不僅是裡面可多穿一層褲子增加保暖，更可讓比例變得更好，腿看起來更細、更長，零臃腫厚重感，怕冷的人，還可疊加耳罩、毛帽、圍巾等來增加保暖。

▲Jisoo、Jennie。（圖／IG@sooyaaa__、@jennierubyjane）

2.「中長版」最不挑人，首推層次穿搭

中長版的保暖外套長度約落在屁股一半，是最百搭、最不挑身材的外套長度。想增加中長版保暖外套的時髦度同時減緩臃腫感，建議可敞開來穿，並用襯衫或針織外套在腰間做出層次，讓比例更好。喜愛全黑或全白穿搭的人，更可選擇亮面材質的保暖外套，增加層次亮度，避免沉悶。想要看起來更時髦，也很推薦用羽絨或絨毛感的短褲、短裙搭配長靴，風格可愛又顯瘦。喜愛休閒風格的人，則可考慮搭配工裝風格的下半身，潮流感立刻有。

▲中長版的外套最百搭、最不挑身材。（圖／IG@taeri__taeri、@covernat_）

3.「長版」有腰身，增添女人味

到雪國國家玩，長版保暖外套是絕對必備的！比起過去流行如厚棉被般的直版型，今年更流行輪廓貼近風衣、有腰帶的款式，修飾腰線的同時也拉長腿的比例，而更能顯瘦並增添女人味，簡單穿上靴子就非常時髦好看。

▲今年長版外套流行有腰帶的款式。（圖／IG@eider.official）

如果想更時髦、更優雅，今年也很流行直接搭配跟鞋、長筒靴等與長版保暖外套風格差異較大的下半身，有感增加時尚造型感，甚至也很推薦外套下襬敞開、上半身拉起來，中間透過腰帶做切割，更能顯出高級優雅感。

▲長版外套穿搭。（圖／IG@eider.official）

4.「輕薄款」疊加在內層，增加保暖度

喜愛穿大衣的人，想維持時髦與保暖度，那很推薦入手輕薄款的保暖外套。這類外套通常很薄卻有極高的保暖能力，因此很適合跟大衣做搭配。可選擇與大衣同色系的輕薄款保暖外套做搭配，穿搭會更一致性同時有層次；若想要穿oversized的帽T、大學T等服裝，很建議將輕薄款保暖外套穿在裡面後再穿oversized的外衣，大大增加保暖程度，還維持穿搭風格。

▲輕薄款的保暖外套適合當大衣、長版外套內搭。（圖／UNIQLO、IG@hanjji）

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