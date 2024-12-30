《九重紫》孟子義是抗老保養狂熱者！愛牌被挖出　加碼超強抗老新品推薦

▲孟子義出演陸劇《九重紫》爆紅。（圖／取自mengziyi_ IG）

圖文／CTWANT

抗老不再是熟齡肌專屬名詞，許多品牌更表示20世代女性就已經開始有抗老需求，尤其年輕女性十分注重眼下、眼周容易出現細紋的位置。近期因陸劇《九重紫》爆紅的女星孟子義就是抗老保養狂熱者，這篇就來看看市面上有哪些「超強抗老新品」？幫你徹底隱藏肌膚年齡。

抗老保養品推薦：111SKIN 緊緻賦活晶凍凝乳

話題女星孟子義的保養清單被挖出後，粉絲就眼尖發現她很喜歡111SKIN這個品牌，天使聚光粉面膜更是她私藏愛用品。這次品牌全新推出「緊緻賦活晶凍凝乳」，主打改善疲憊暗沉膚況，搭配8種不同類型的玻尿酸成分，能增強肌膚保濕力與維持肌膚彈性。

▲111SKIN 緊緻賦活晶凍凝乳／7,500元。（圖／品牌提供）



抗老保養品推薦：KANEBO 肌底調和循環精華

台日上市首月超過萬瓶，幫助肌膚光滑、膚質細膩、提升光澤度以及改善膚色不均勻等問題，就連時尚ICON李函、KOL斐莉使用後都讚不絕口，一瓶就可以加乘後續的保養效果，達到肌膚光滑、細緻飽滿的效果，難怪日本推出後就大受歡迎。

▲KANEBO 肌底調和循環精華／4,600元。（圖／品牌提供）



抗老保養品推薦：伊麗莎白雅頓 艾地苯高效煥顏抗老乳霜

肌肽、大米肽和艾地苯三大成分能強化肌底，抵禦初老化跡象，提升肌膚彈性和緊實度。這款輕盈但強效保濕的乳霜，質地設計宛如清爽的冰淇淋，溫和好吸收，敏感肌也適用，真空按壓式設計更能確保每滴乳霜在使用時都新鮮有效。

▲伊麗莎白雅頓 艾地苯高效煥顏抗老乳霜／5,900元。（圖／品牌提供）



抗老保養品推薦：Nu Skin 3A 無瑕新生精華

採用3A黃金方程式，包含先進AI胜肽、超維A與微囊A醇三大重點成分，具有低適應期、一瓶解決多重肌膚問題等特性，提供肌膚保養全新解方。利用微脂囊特殊包覆技術，讓A醇能以長效緩釋的方式被皮膚吸收，不僅能減少副作用，更幫助達到延長作用效果。

▲Nu Skin 3A 無瑕新生精華／2,350元。（圖／品牌提供）



抗老保養品推薦：ORBIS 精醇A青春眼霜

特別針對加速眼周問題的環境需求，採用深層與廣域的2段式彈力導入科技，並添加保濕成分能有效淡化因乾燥造成的細紋，這款質地濃密豐潤的眼霜能夠緊密貼合肌膚，實現眼周集中護理，讓緊緻的豐盈雙眸再現魅力！

▲ORBIS 精醇A青春眼霜／1,100元。（圖／品牌提供）



抗老保養品推薦：資生堂 激抗痕亮采緊緻精雕霜

蘊含2倍濃度珍稀緋紅花緊緻活萃TM，並以獨家輪廓精雕科技配方，能更快速高效地精雕下顎線及側臉輪廓、淡化預防斑點及細紋，增強淋巴循環，促進代謝皮膚雜質，並有效提升皮層的緊實度，輕鬆打造立體輪廓。

▲資生堂 激抗痕亮采緊緻精雕霜／5,800元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 她房子被外人侵佔「自己想進門被逮捕」！ 員警還勸大度一點：很多人沒地方睡覺

▸ 婆婆霸氣狂送醫美、禮物！ 人妻得知「背後代價」發毛：太可怕了

▸ 原始連結