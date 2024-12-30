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天冷好發心臟病！營養師傳授「清血管飲食」　提醒酒一定要少喝

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▲▼營養師傳授「清血管飲食」。（圖／Unsplash）

▲天氣轉冷更要補充水分，才能讓血液順暢。（Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

每當氣溫降低，心臟病患者的風險就會增高，心臟科醫師陳裕峰分享，冬天易使血管收縮、血流速度變慢，因此血管不健康的人，更容易血管堵塞釀成遺憾，醫師建議應聽醫囑服藥，營養師高敏敏也傳授「清血管飲食」，教你這樣吃最健康。

根據世界衛生組織資料指出，全球每年約有1800萬人死於心血管疾病，而心臟病更是國人的第二號殺手，近來患者也有越來越年輕化的趨勢，想要心臟健康，飲食也要慎選，聽聽營養師教你怎麼吃最健康。

▲▼營養師教清血管飲食。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（翻攝自FB/高敏敏營養師）

#多攝取天然好油

建議從植物油、堅果種子、深海魚中攝取天然好油，其中的不飽和脂肪酸可降低壞膽固醇、冠狀動脈相關疾病的發生率、維持心血管順暢。

#補充膳食纖維

建議從全穀雜糧、深綠色蔬菜、脆彈蔬菜（木耳/海帶）中補充，膳食纖維在腸道中可降低壞膽固醇的吸收率，幫助降低血液中的壞膽固醇。

#均衡攝取各色食材

不同顏色的蔬果有不同的植化素，都有抗氧化、抗發炎的效果，可預防心臟疾病，維持血管健康。

#補充大豆異黃酮

可多攝取黃豆、黃豆製品，幫助降低血管中壞的膽固醇、增加好膽固醇，進一步預防血管硬化阻塞、維持心血管健康。

#蒸煮滷烤燉、少鹽少調味

調味盡量以清淡為主，少鹽、少調味，避免增加罹患慢性病的風險，保留食材營養價值，維持健康心臟、血管疏通。

#選擇天然零食最好

零食建議選擇天然，像是黑可可、無糖綠茶、堅果種子都是好選擇，含有多酚的食材 ，可維持血管健康順暢，最後盡量避免喝酒，因為飲酒會促使血管收縮，容易加重心臟負擔；另外多喝水也很重要，這樣血液才能保持順暢不濃稠。

關鍵字：

心臟病, 冬天飲食, 血管健康, 心血管疾病, 健康飲食

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