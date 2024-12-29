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2024年15款精品話題包！Miu Miu肩背包賣翻、LV CarryAll Cargo掀酷帥熱潮

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

一轉眼到了2024年末，回顧今年度精彩的時尚圈美包不斷，本篇幫大家一次回顧15款話題包款。

到了2024年末，各位包包控們心中的年度包款有誰呢？是Louis Vuitton掀起酷帥熱潮的Carryall，還是Miu Miu橫掃穿搭博主版面的學院風Beau包款？本篇由編輯為大家回顧2024年的15款話題包！

2024年話題包：CHANEL丹寧多口袋包

BLACKPINK成員Jennie在今年十月參加2NE1演唱會，在社群上曬出當天的私服穿搭，一身學院感的深褐色毛衣搭配格紋短裙的造型中，搭配的是CHANEL度假系列的多口袋丹寧肩背包，這款帶有工裝感的多口袋包款，也成為許多人熱議的香奈兒包款。

▲CHENEL 多口袋丹寧肩背包 NT$195,800。

2024年話題包：Louis Vuitton CarryAll Cargo

路易威登今年熱門話題包款產量頗豐，其中這款CarryAll Cargo包款以柔軟的小羊皮打造整體包身，搭配上深邃的滑面黑色調皮革，帶著率性鬆弛的風格更是受到許多人的喜愛，相較於原版的CarryAll，Cargo在包身的左右兩邊添加了兩個外袋，更有街頭感，搭配上一長一短可拆式肩帶的CarryAll Cargo，皮革長背帶可以肩背和斜背，另一條銀色金屬短鏈可以作為手提或腋下包款使用，用法非常多變。

▲CarryAll Cargo PM NT$117,000。

2024年話題包：Miu Miu Beau Bag

隨著Miu Miu掀起的千金學院風，成為2024年度熱門品牌，其推出的包款也是款款皆爆款，其中當屬於這一咖類似日本高中生書包設計的Beau包款搶盡時尚鎂光燈，俐落實用的包型搭配低調壓紋字母標誌，經典又時髦。

▲皮革Beau手袋 NT$125,000。

2024年話題包：Dior Caro後背包

Dior在今年秋冬推出的全新Caro後背包，包身以品牌經典的Cannage籐格紋縫線打造，顯得更有立體感，背包的前扣以品牌名縮寫"CD"金屬標誌點綴，精巧的尺寸搭配寬敞的內部收納空間，優雅與實用並濟。

▲Dior Caro奶油白色小羊皮大型籐格紋後背包中型款 NT$125,000。

2024年話題包：Balenciaga Rodeo

BALENCIAGA 2024春夏大秀上亮相的Rodeo包款，名稱取自比佛利山莊著名的Rodeo時尚購物大道，垂墜又挺闊的包型可以說是品牌率性鬆弛的最新之作，搭配上品牌推出的掛飾也能添加街頭感！

▲中型Rodeo肩背手帶 NT$144,000。

2024年話題包：Bottega Veneta Liberta

Bottega Veneta經典的Intrecciato皮革編織已是品牌標誌工藝，但2024秋冬主軸回溯了品牌最初的鞣製皮革工藝，並將編織元素內藏打造了全新的Liberta手袋，袋口向下摺時就像是信封包優雅簡練，皮革細繩背帶可收在包包內，將包款當作手拿包使用，也可以拿出背帶肩背、斜背。

2024年話題包：Coach Brooklyn

Coach在今年第三季重回時尚數據平台Lyst榜單，其中秋冬全新包款Brooklyn拿下熱門單品第二名，包身結合Hobo與Tote的三角形結構簡約大氣又不失輕鬆感，無論日常休閒或正式場合都很適合搭配，手袋有兩種材質可以選擇，一款是以天然顆粒紋皮革打造，質感滑順的款式，另一款則是柔軟雙面麂皮製作的款式，價格依照包款尺寸落在台幣11,800～20,800元之間，是很好入手的大包選擇。

2024年話題包：Loewe Pebble

Loewe創意總監Jonathan Anderson爆款手袋不斷，今年2024早春系列中的Pebble水桶包，外型簡約新穎更具有立體感，採用細緻的小牛皮製成包面、內襯則鋪以柔軟麂皮，上身的垂墜感在俐落的包型下展現率性氛圍，而背帶上的Anagram金屬圓扣更是包上的亮點之一。

▲Pebble 燕麥色小牛皮迷你肩背包 NT$73,000。

2024年話題包：Saint Laurent Y系列托特包

Saint Laurent在Rosé的加持下也是許多時髦人士的愛用包款，尤其是大尺寸手袋，在ICARE購物袋後由「Y系列托特包」接棒，這款托特包源自品牌典藏，本季將Y字樣融入了包身結構，是低調靜奢大包款的熱門之選。

2024年話題包：Prada Buckle Bag

Prada於2024春夏推出全新Buckle系列手袋，以經典公事包輪廓為基底，加入了正裝造型中的皮帶元素，中性又優雅的包型，很適合日常辦公使用，Buckle手袋更可以透過皮帶設計收緊或鬆開包口，呈現不同的造型效果。

2024年話題包：FENDI Peekaboo Soft

今年8月初FENDI於香港廣東道精品店開幕活動時，前往出席的品牌大使宋慧喬就提上這款秋冬Peekaboo Soft新包款，此款由經典Peekaboo包款重塑為更加柔軟版本的包型，於2024年秋冬時裝秀上首度矚目亮相後，優雅的鬆弛感也引起不少關注！

▲FENDI Peekaboo Soft NT$184,000。

2024年話題包：GUCCI Blondie Bag

GUCCI創意總監Sabato De Sarno從品牌資料庫中找出這款1970年代初推出的Blondie包款，將經典的Interlocking G圓形標誌再度拉近時尚視野，在最新系列的包款中，包身上的Interlocking G圓形標誌以皮革或琺瑯製作，從鏈帶包到大包款都有，也展現不同的搭配風格。

▲GUCCI Blondie 酒紅色相機包 NT$94,500。

2024年話題包：Valentino Viva Superstar

Alessandro Michele執掌Valentino後，打造一系列新包款，其中這款Viva Superstar包將Valentino的超大V Logo包款化，包身直接化為顯眼的標誌本體，扁型的皮革包型也很有70年代的時尚態度，可調式鏈條則為包身加入更多的實用背法。

▲Viva Superstar包款（S） NT$91,000。

2024年話題包：CELINE Nino Bag

CELINE運用TRIOMPHE Logo打造了全新的Nino包款，透過復古的方正俐落輪廓展現優雅復古的風格，包身上標誌性的TRIOMPHE標誌，光看就很有高級感。

2024年話題包：Longchamp Roseau Bag

Longchamp包款近年熱度持續攀升，其中這款自1993年首度推出的Roseau系列包款至今熱賣超過30年，除了包款上標誌性的竹節扣之外，代言人金世正的多次使用更是將這款包推上高點，除了手提之外近年也變化出水桶包、迷你包等多種包型。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 2024年現象級熱門單品Top 10！Alaïa漁網鞋、愛迪達三線褲還有拉布布都上榜了

● 春酒/尾牙穿搭攻略：15套靈感示範、3款保暖時尚配件

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品包, Miu Miu, Coach, Longchamp

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