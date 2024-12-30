星巴克今12／30限時一天「大杯買一送一」　一起迎接歲末小確幸

▲星巴克今推大杯以上買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

2024年僅剩下2天，星巴克今12／30限定一天推出買一送一優惠，只要購買大杯以上飲品即享再來一杯，跟大家一起迎接歲末小確幸，而路易莎黑卡會員小確幸「上午11點前第二杯咖啡7折」優惠，也即將在12／31到期，請會員好好把握歲末前時光，伯朗咖啡館12月周一也有會員買一送一優惠，揪朋友來場咖啡時光吧。

星巴克今推出「迎接歲末年終 好友分享日」活動，活動期間從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。意即星冰樂也在優惠之列，但要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表。

路易莎針對原價150元的超越精品手沖咖啡，在12月期間也推出「不分會員」優惠價105元優惠；黑卡會員在上午11點前，咖啡飲品也提供第二杯7折回饋價，現已進入最後兩天，還沒用過的會員不妨把握機會。

伯朗咖啡館在12月份每周一，也推出持伯朗Lounge卡消費，美式或本日咖啡買一送一活動，會員全額使用Lounge卡儲值金付費即可享有該優惠，飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱與容量，結帳金額以高價品計算，飲品限結帳當日領取。（南京概念店、城堡及員山門市，不配合此優惠活動）

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。