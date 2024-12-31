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第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」

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記者曾怡嘉／台北報導

人映入眼簾的第一眼畫面，往往能反映最真實的心理狀態，《小紅書》最近討論度極高的心理測驗，只要憑你的第一眼就能看出你的內心狀態，一起來試試！

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#你第一眼看到的是什麼？

A.柱子

B.人

C.同時間看到

---------------（下有完整解析）

#挑選A的你

和同齡人比起，你相對沉穩可靠，你不喜歡和別人爭和搶，自有一套人生哲學，你的外表看起來不好接近，但只要是被你認定的朋友，只要遇到困難，你絕對會出手相助，對你而言快樂很簡單，不求回報，即便只是默默為對方付出，你也能感覺到幸福。


#挑選B的你

你的智慧和創造力，如同你看到的四位智者，你內心狀態纖細敏感，喜歡能帶給你安全感的場所，你要的不多，只求簡單開心的生活，即便自己一個人待著也不會無聊，但你總渴望能遇到一位能理解你的靈魂伴侶。你的真誠和友善讓身邊人感到溫暖，是個值得深交的朋友。

#挑選C的你

你這個人喜歡冒險，喜歡挑戰未知，這樣的驚喜感帶給你很多樂趣，當你下了決定以後，身邊的人都不太能左右你，因為你的每一步都是經過深思熟慮的決定。這樣的你也樂於給他人意見和幫助，處理事情時總能保持冷靜和沉著，讓身邊的人都能感到安心，你的穩紮穩打會為讓你朝著目標前進。

關鍵字：

心理測驗, 真實狀態, 第一眼, 個性, 揭密

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