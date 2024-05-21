貝拉哈蒂德美胸全都露辣翻坎城　網狂批「舊絲襪套上身」

▲貝拉哈蒂德穿Saint Laurent透視裝，成為電影《The Apprentice》首映上的焦點人物。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）再次登上坎城影展，並靠「衣」不驚人死不休的作風，再度讓大眾驚呆了！她昨（20日）受邀參加入圍正式競賽長片的《The Apprentice》首映會，身穿Saint Laurent透視裙裝露兩點，她毫不扭捏揮手、手比愛心，成功攻佔版面，但多數網友認為她的造型俗氣，直言「好像舊絲襪套在身上」。

猶記得3年前貝拉哈蒂德出席坎城影展，穿著高級訂製服品牌Schiaparelli前胸挖空的黑色長袖禮服，搭配肺造型銅製項鍊遮胸，她只貼了胸貼就上陣，傲人雙峰輪廓全都露，但今年她更大膽，穿著Saint Laurent透視裝讓美胸全都露，辣翻全場，但依然擋不住批評聲浪，網友好奇27歲的她怎看起來如此超齡。

▲索馬利亞模特兒Rawdah Mohamed一襲立體剪裁裝扮也很吸睛。（圖／路透社）

索馬利亞模特兒Rawdah Mohamed在《The Apprentice》首映紅毯上，則以立體剪裁猶如貝殼的藍色裝扮吸睛；同場的奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）則一如既往展現高「衣」Q，身穿Jean Paul Gaultier黑色拼接粉紅與綠色緞面禮服，唯一小小的叛逆是將LV（Louis Vuitton，路易威登）珍珠鑽石項鍊橫著戴，變成「肩鍊」了。

▲影后凱特布蘭琪穿Jean Paul Gaultier禮服搭配LV珍珠項鍊。（圖／路透社）