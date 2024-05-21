潘瑋柏一次秀2款超難買的AP錶　耀眼金錶鑲彩虹寶石更高調

▲潘瑋柏自嘲看他的演唱會很超值，可以一次看潘瑋柏、潘帥、潘瑋和潘瑋厚4位歌手表演。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手潘瑋柏剛結束在大陸南昌的演唱會，持續以他近期一張下顎線神秘消失的發福照片展現幽默功力，自嘲欣賞他的演唱會值回票價，因為一場可看「潘瑋柏、潘帥、潘瑋、潘瑋厚」4位歌手表演，他笑笑看待不實照片，但自己發的名錶照可是實實在在，兩款總值超過700萬元的AP（Audemars Piguet，愛彼）金錶曝光，耀眼奪目。





▲潘瑋柏穿Chrome Hearts限量外套搭AP ROYAL OAK皇家橡樹系列霜金鏤空雙擺輪腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）





▲AP ROYAL OAK皇家橡樹系列霜金鏤空雙擺輪腕錶，約4,634,000元。（圖／AP提供）

潘瑋柏登上演唱會舞台所穿的十字架圖案皮外套，是高端銀飾品牌Chrome Hearts限量款，他同時搭配AP ROYAL OAK皇家橡樹系列霜金鏤空雙擺輪腕錶，整只錶經過錘擊霜金珠寶工藝裝飾而閃閃發亮，與深灰色鏤空機芯形成強烈對比，錶圈再鑲嵌彩虹色調排列的彩色寶石，更為華麗高調。





▲潘瑋柏秀另一只AP ROYAL OAK皇家橡樹系列「JUMBO」超薄腕錶，2,607,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

AP ROYAL OAK皇家橡樹系列近幾年大熱賣，幾乎一錶難求，潘瑋柏除了擁有華麗的雙金鏤空雙擺輪腕錶，還曬出同系列18K金「JUMBO」超薄自動腕錶，搭配煙燻金黃色「Petite Tapisserie」小型格紋錶面，獨特色調更凸顯經典元素。

