年前速效變美計畫！韓網爆紅一周保養法　肌膚回穩、透亮水嫩更有感

文／美人圈

離農曆新年只剩不到幾天，保養卻看不到效果嗎？這次帶來韓網話題很高的「一周保養法」，以一周7天為一個循環，每天都有不同保養類型，一周下來讓肌膚回穩、保養更有感，肌膚透亮水嫩，快一起照著一周保養菜單、跟著打卡保養吧！

一周保養法

第1天：做好「角質管理」為保養開路

想提升保養效果，開始之際當然要先將肌膚老廢角質清除才會事半功倍！在第一天可以用酸類或是去角質產品幫助代謝角質，要注意的是，每天保養雖然有著重的保養項目，但是基本保養步驟依舊不能忽略，因此去完角質後，建議選擇單純保濕的保養完成後續保養步驟即可，不要過度刺激肌膚。

▲做好「角質管理」讓保養事半功倍。（圖／IG@primera.official，下同）

第2天：基本保濕補水、修護潤澤肌膚

去完角質後，肌膚變得乾淨、表層膚觸更加滑嫩，但是也相對較脆弱，因此第二天的保養重點就放在基本的保濕、補水為主即可，建議洗完臉後可以先擦上一層保濕或修護精華，接著厚厚敷上一層保濕乳霜或是保濕修護的面膜，來增加肌膚保水度，肌膚會更加彈潤透亮。

第3天：深層清潔毛孔髒污、油脂

因為肌膚剛做過角質管理、再加上保濕，接著第三天可以以深層清潔面膜來為肌膚做個深層清潔！一樣洗完臉後，簡單敷上清潔型的泥膜，如果本身出油量不大、或是較沒粉刺毛孔等問題的話，也可以針對T區或毛孔部位加強管理、局部敷上，後續一樣做日常保養就好。之所以不要去角質與深層清潔時間太近，是為了要讓肌膚有休息並修護的時間。

編輯推薦深層清潔面膜

▲（左至右）品木宣言泥娃娃奇亞籽面膜，75ml／NT$1,350；benefit無孔不入毛孔深層淨化泥膜法，75ml／NT$1,280；AHC濟州島毛孔淨化火山泥膜，100ml／NT$780；Der ZÖMAR極淨深透太空泥膜，55ml／NT$680。（圖／品牌官網）

第4天：抓準高效修護時機

深層清潔後，肌膚難免會比較敏感，這時候就要抓準最佳修護時機！第四天保養重點建議放在高效修護，保養品選擇有修護功效或是低敏成分的類型，也可以在最後以修護型面膜、乳霜收尾，封住修護成分，讓肌膚可以徹底得到舒緩、重新休息。

編輯推薦修護精華

▲（左至右）HR赫蓮娜植萃綠寶修護精華，50ml／NT$6,900；DARPHIN朵法全效舒緩精華，50ml／NT$4,000；Skin Ceuticals修麗可植萃極速舒緩色修精華，30ml／NT$2,460。（圖／品牌官網）

第5天：用「機能保養」加乘保養效果

延續前一天的修護，肌膚處於一個相對穩定的狀態，接著第五天可以開始進行一些像是美白、抗老等機能型的保養。洗完臉後，可以針對膚況敷個美白面膜、或是以精華油按摩，局部斑點、痘痘問題的話也可以用酸類加強代謝，在下重本保養前先將肌膚肌底狀態養好的話，保養效果也就大增！

編輯推薦機能保養

▲（左至右）GUERLAIN嬌蘭 蘭鑽御光能量精華，30ml／NT$27,730；肌膚之鑰塑妍逆引煥活菁萃逆齡瓶，40ml／NT$10,500；REVITAL莉薇特麗多胺超微無痕精萃，15ml／NT$2,800；APIVITA艾蜜塔膠原緊緻彈潤精華，30ml／NT$2,210。（圖／品牌官網）

第6天：重點部位保養不能少

延續前面幾天的保養，第六天可以針對重點部位好好保養，才不會漏掉小細節！像是針對眼周、唇周部位的保養，或是細小細紋、暗沉不均等，日常保養完後敷上眼膜，局部暗沉可以刷點酸類，還可以加上按摩消除眼部浮腫，另外，敷上唇膜前也可以先做唇部去角質再敷，嘴唇會變得更粉嫩。

▲第六天可以針對重點部位好好保養。（圖／IG@abib.official，下同）

第7天：維持保濕，潤澤修護肌膚

來到最後一天，第七天不要在貪多，保養重點放在保濕修護即可，讓前面的保養做最好的收尾。像是美白、抗老等機能保養一定要在肌膚健康、且足夠保濕的條件下才能發揮最大效果，所以一定要好好保濕修護，讓前面做的保養完整循環，才不算白費！

編輯推薦保濕精華

▲（左至右）YSL聖羅蘭極效活萃澎潤精華，30ml／NT$3,950；DR.WU玻尿酸保濕精華液，30ml／NT$1,600；Fées Beauté法緻玻尿酸精華原液，50ml／NT$1,080。（圖／品牌官網）

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