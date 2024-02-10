網讚：好準！日網爆紅「最喜歡的女孩」心理測驗　秒測你的真實性格

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@東京平凡心心

你真的了解自己嗎？為了社交、保護自己，每個人難免都會戴上一些假面具，有時候連自己都忘了自己的真實性格。先前日本網上有個超紅的心理測驗，只要憑著自己第一眼的直覺，從6個看似相像但細節都不同的女孩中挑選一個最喜歡的，就能測出你的真實性格，測過的網友都狂讚「好準，真的對新款、限定沒抵抗力」、「給親人朋友測驗也都說很準」、「還真的挺準的」。

Q：第一眼看到以下6個小女孩，你最喜歡哪一個？



＊分割下為選項解析＊

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＃1號女孩



選擇1號的人個性很單純，甚至有時候會單純到讓人擔心。對於喜歡的事，會立刻付出行動努力去做，習慣以外表來判斷別人，所以常遇到對方真實的一面跟自己所認為的不一致。雖然朋友可能不多，但單獨行動對他們來說不是問題，什麼事都能自己做，也不太會因為自己一個人而感到寂寞。

＃2號女孩



你本身是接受能力很強的人，是擅於傾聽他人的類型。有著藝術家的氣息，容易陷入自己的世界，像是一開始刷手機或看影片，就容易不管不顧、忘記時間一頭埋進其中，或是會對著自己的收藏傻笑。若是願意好好做事的話，大多都能很成功的完成，但總是提不起勁，雖然不討厭打掃和整理家裡，但還是會想著讓別人幫你做。另外，其實很害怕恐怖電影或靈異故事，但又常因為好奇而忍不住去看、去聽。

＃3號女孩



選到3號的人很有長輩緣，周遭的長輩不知為何都很喜歡你。是脾氣來去很快的類型，就算生氣了，也很容易消氣，甚至可能快到會忘記自己為何生氣，也很容易被別人的意見影響，遇事猶豫不決。對輕飄飄、毛茸茸的東西非常沒有抵抗力，因此比起夏天更喜歡能穿得厚實溫暖的冬天，在遊樂園或主題公園等熱鬧的地方，容易突然很high，情緒高漲。

＃4號女孩



你是外冷內暖的類型，外表看起來很酷很高冷，但其實內心很溫柔可愛，對人有很大的包容力，也總是很為他人著想。會因為別人的稱讚表揚而表現得更好，但沒有收到讚美也沒關係，在感情上非常專一，不出軌也不會養備胎，喜歡儲蓄，是其中一個興趣。

＃5號女孩



你有著率真直爽的個性，內心所想會直接表現出來，不喜歡迂迴、耍心機，口頭禪是隨便，同時也是一刻也離不開手機的人，隨時抱著手機。遇到相處起來感覺很好的人，卻容易變成朋友、好哥兒們，發展成戀人的機會很少，但對於心儀的對象或另一半，能付出所有，掏心掏肺對對方好，只要對方開口，會想盡辦法完成。

＃6號女孩



選擇6號的人個性很鮮明，不喜歡和別人一樣，因為比較感性，做什麼事都很看心情，所以心裡很佩服能自律的人，早上常處於沒精神的狀態，所以很容易被別人看到你面無表情放空。對於最新款、限量完全沒有抵抗力，就算沒錢買都一定要去看一看、摸一摸。