韓系微刺青超仙、太妍草寫文字獨特有意義　刺青前後保養入門必看

本文統整了25款刺青圖案推薦,包括適合刺在鎖骨、腳踝、手腕的微刺青圖案,或是頗具含意的代表圖案,或是喜歡誇張顯眼風格的大面積刺青風格!針對刺青新手,整理了刺青常見疑問&困擾,如:「刺青到底有多痛、刺青圖案價錢是怎麼算?」等問題,為你解答「刺青前後」注意事項&保養及清潔方式,讓刺青顏色更持久!

▲泫雅。(圖/IG@hyunah_aa)

刺青是什麼?

人體皮膚由表皮層、真皮層、皮下組織組成,刺青是用針把墨或染劑等色素,刺進皮膚的真皮層,形成不會消失的圖案或文字。如果刺得太淺,色素停留在表皮層,會因為表皮的角質細胞代謝,顏色會慢慢變淡或是消失,因此刺在真皮層最適當。經過一個月至一個半月的的角質代謝,傷口復原後,就會形成刺青,但顏色可能會比剛刺完時稍微淡一點。

▲韓藝瑟。(圖/IG@han_ye_seul_)

刺青刺在哪個部位最痛?

沒嘗試過刺青的人,應該很好奇刺青「到底有多痛」?提供這張國外healthline網站分享的「刺青疼痛指數表」給大家參考。可以從顏色分布中得知,接近骨頭的鎖骨、肋骨及身體中心的地方,疼痛感會較劇烈,而手臂外側、大腿及小腿外側疼痛感較輕,而且疼痛部位男女生也有些許差別。所以如果是第一次刺青、又很怕痛的人,建議可以選擇藍色的部位刺喔!

▲刺青疼痛指數表。(圖/healthline)

刺青價錢怎麼算?

每個刺青師的價錢計算方式不太相同,通常考量的地方有尺寸大小、圖案複雜程度、顏色、操作部位、皮膚狀況會不會難入色、操作時間長短等,都是影響價格高低的原因。不過相同的是,每一次刺青的總額都會包含「開針費」。

▲韓藝瑟手臂上有英文文字刺青。(圖/IG@han_ye_seul_)

25款不同風格刺青圖案

明星同款刺青圖案推薦

太妍:英文書寫體

太妍脖子後方刺有一個名為「Purpose」的刺青,只要將頭髮盤起來就可以展現若隱若現的英文刺青,多了一種神秘感,除了好看之外,還能隨時提醒自己「人生不要活得虛無且沒有意義」。右手肘上有「SerenityTY」,指的是泰然自若的意思,TY則是太妍的縮寫,而泰然的韓文發音念起來剛好跟太妍是一樣的。

▲太妍脖子後方刺有「Purpose」刺青。(圖/IG@taeyeon_ss)

泫雅:英文句子+可愛小圖案

泫雅身上有超級多個大小不一的刺青圖案,其中左肩上的「My mother is the heart that keeps me alive」,象徵著「母親是我活著的力量」,左右手肘合併起來的「I'm special」,不忘自己永遠是最特別的那個人。除此之外,還有各種色彩鮮豔的可愛小圖案,很適合不想要刺明顯圖案的女生做參考。

▲泫雅身上有超級多個大小不一的刺青圖案。(圖/IG@hyunah_aa)

韓藝瑟:三把劍+蛇行圖

韓國演員韓藝瑟身上也有超過10處刺青,每個刺青都代表她對人生的態度,例如美胸前的「三支劍」代表著力量、勇氣、保護,來激勵自己迎接新的一年到來,手臂的「蛇形圖」則希望自己可以成為智者,有力量去對抗像蛇一樣狡猾的人,非常有意義又帥氣的含意,被很多人認為是新時代女性的最佳範本。

▲韓藝瑟胸前的「三支劍」刺青,代表著力量、勇氣、保護。(圖/IG@han_ye_seul_)

少女時代Tiffany:玫瑰花+文字

少女時代Tiffany也是刺青愛好者之一,除了手指上有線條勾勒的玫瑰花,最特別的是右腳外側的韓文字「지금 앞으로 영원히」,中文意思是「現在 以後 永遠」,有很多人認為這句話是對應了少女時代的應援口號「現在是少女時代,以後是少女時代,永遠是少女時代!」,充滿著滿滿團魂。

▲少女時代Tiffany。(圖/IG@tiffanyyoungofficial)

白藝潾:花朵

出道超過10年的白藝潾,離開原本的抒情歌團體後,身上突然多很多刺青。面對酸民的批評,她也親自回應:「別管別人的閒事」。她的刺青多半是以各式各樣的花為主,有玫瑰花、山茶花、蝴蝶等,顏色非常繽紛鮮豔,被粉絲稱為「行走的花園」。帥氣的她並不想要自己的風格被侷限 ,所以現在的曲風除了原本的抒情,同時還有些是搖滾樂團,非常多元。

▲白藝潾身上許多花朵刺青,被粉絲稱為「行走的花園」。(圖/IG@yerin_the_genuine)

刺青圖案推薦

精緻插畫

很多毛孩的主人們都會想把自己的寵物刺在身上,或是想要用來紀念曾經養過的毛小孩。如果有這樣想法,小編最推的就是這種可以將他們的神情完美刻畫淋漓盡致的精緻插畫,看起來真的是超級可愛!

小花刺青

許多女孩都喜歡看起來清新又可愛的小花刺青,下圖就有五種不同大小的花卉可以參考,除了上面提到用線條勾勒出的花朵,這種色彩繽紛、帶有油畫感風格的花朵也很受女生歡迎。

葉子&小草

除了花朵,葉子和小草也是刺青的熱門選擇,像下面這張的刺青圖案就非常特別,結合十字架、英文字和植物。如果有想刺的圖案和風格,不妨可以和刺青師溝通討論,或許可以得到意想不到的結果喔。

▲葉子和小草也是刺青的熱門選擇。(圖/IG@side.5_tattoo)

愛心刺青

愛心也是許多剛開始刺青的女孩心中的首選,小小的圖案非常可愛,下面有10種不同風格的愛心刺青可以做參考。不管是刺哪個部位都很適合,一開始也可以從這樣的小圖案慢慢開始刺。

英文字+圖案

玫瑰花也是一直以來都很有人氣的刺青圖案之一,簡約的黑色玫瑰,多了漸層看起來超有質感,下方可以再加上自己喜歡的英文句子,也可以把玫瑰換成其他自己喜歡的圖案。

月亮圖案

這組陰晴圓缺的月亮,也是近期很夯的刺青圖案之一,只用單一一種色彩,看起來就能很有質感,有一種神秘又唯美的感覺。也可以跟星星或是跟動物搭配,都會很適合。

美式字體

英文單字或是一段有意義的句子,是最常見的刺青選擇之一,如果想要特別一點的文字,也可以選擇偏美式的字體,像下圖的叫做「哥德體」,它的特色在於字體帶有尖鋭的角,給人一種強烈的視覺對比。

▲哥德字體刺青。(圖/IG@skz_xavier_tattoo)

人像線條

如果比較喜歡簡約、文青風格一點的圖案,也可以參考這種以線條為主的人像刺青,刺青師會勾勒出照片中的人物,也可以增加一些可愛的小元素,像是星星、愛心、小花這類的圖案做裝飾。

蝴蝶刺青

蝴蝶其實有著許多不同的含義,它們可以被視做是靈魂、重生、女性、自由的愛情、易逝之美、美滿的愛情與婚姻,也是許多女生刺青會選擇的圖案。

簡單線條

如果是追求極簡風格、不想要刺青圖案過於花俏的女孩,就可以選擇像這樣以簡單線條勾勒出來的圖案,沒有過多的顏色,看起來還是很有設計感,不管是刺小花、小草或是幾何圖形都會很有質感。

人魚+月亮圖案

除了前面提到的人像插畫或是卡通圖案,還可以選擇一些比較文藝風格的圖案,像這個刺青圖案叫做「人魚之月」,意義是變成泡沫,還是愛自己成為那最閃耀的寶石?

十字架圖案

許多人因為信仰的關係,會想要在身上刺十字架,如果不想刺那麼明顯的圖案,可以選擇簡單的線條就好,如果希望是特殊一點的十字架圖案就可以參考下圖這款,裡面還多了寶石,看起來超級精緻。

▲十字架圖案。(圖/IG@777.shamatattoo)

人像刺青

喜歡插畫的人也可以參考這樣的人像刺青,和精緻插畫有不太一樣的感覺,有一種更柔和的氛圍。通常可以先傳圖給刺青師做設計,並加上自己喜歡的主題,像這個作品就是加入處女座的元素。

卡通圖案

許多人會把自己喜歡的卡通圖案變成刺青,下圖這種就是像手繪插畫一樣的圖案,真的超級可愛。不過每個刺青師的插畫風格不太相同,建議可以先到他們的IG看看作品是不是自己想要的喔!

抽象刺青

還有一種刺青風格是抽象刺青,這個圖案是線條沙漏與三原色,代表的意義是「告訴自己要珍惜現在,看不出來未來還剩多少時間,所以要好好把握當下」,加上有各種組合的三原色,象徵未來充滿無限的可能。

意象手繪人物

意象化插畫比起精緻插畫,多了一種可以讓人自由想像的空間,可以由刺青師依照客人的需求,特別設計出一幅獨特的畫風,至於其所代表的意義,旁人並不容易看出來,因此多了一份神秘感。如果喜歡特別一點的圖案,不妨可以做參考。

宇宙星球圖案

現在也很流行帶有一點抽象跟意象的刺青圖案,像是這個就代表著「融合.回歸.自由之心」。除了顏色看起來非常夢幻,還擁有非常正向的寓意,可以藉以用來鼓勵和提醒自己,這也是很多人刺青的一大原因。

▲宇宙星球圖案有正向的寓意。(圖/IG@meiyuzi_)

美式風格刺青

如果喜歡視覺效果強烈一點的女孩,就可以選擇這樣的美式風格刺青,不僅圖案和顏色非常鮮明,看起來還非常有個性,通常圖案的大小都比較大一些,適合風格帥氣的女孩們參考。

曼陀羅圖騰

現在還有一種很流行的刺青圖案是圖騰,下圖的這種叫做曼陀羅圖騰和梵花刺青,它們常被用於冥想中,可以幫助修行者集中精神、達到心靈的平靜。像下面這張的圖案就代表著「站在光明需要勇氣面對黑暗也是」。

浮世繪刺青

浮世繪是日本傳統的刺青風格,也就是日本的風俗畫、版畫,圖案多是取自歷史或神話傳說的人物,像是龍、虎、錦鯉、武士、神佛或般若等,都各自有不同的含意。

哪個刺青部位最容易掉色?

人體有幾個部位的皮膚和其他部位的組織和構造不相同,像是手背、手指、脖子以上、腳背、耳垂,都是刺青完容易掉色或是顏色容易暈開的部位。尤其手指頭因為皮厚且脂肪和肌肉少,其實不適合刺青,因為洗手和流手汗,長期下來更容易造成顏色變淡。 刺青完當然希望美美的圖案和顏色可以維持久一點,以下這些身體部位及原因,容易造成掉色,刺之前需要特別考慮清楚!

◆ 皮膚狀況不佳

如果本身的皮膚狀況不佳,例如有乾癬、異味性皮膚炎、蕁麻疹等,特別容易乾燥、搔癢的皮膚問題,建議可以先看皮膚科醫師,待膚況穩定後再進行刺青。因為乾燥脫皮的地方,會讓顏色不易留在皮膚表層,刺青的恢復期皮膚會結痂,這時候就會很癢,如果不小心抓掉結痂處也會導致刺青掉色。

◆ 經常活動到的部位

有一些經常活動的部位,像是手肘,會因為周圍的皮膚不斷被拉扯到,或是因為做事情時手肘會常靠在桌面上,長時間摩擦導致容易掉色。

◆ 角質層較厚的部位

此外,有些本身角質層比較厚的部位,像是腳踝,就會因為刺針不易碰到真皮層而有不易上色、容易掉色的問題產生,刺青師也需要更多時間判斷刺青的深度。建議想要刺在腳踝的人,在刺青前的1-2周,可以持續擦保濕乳液,軟化角質層,也能讓刺青更持色。

▲刺青部位。(圖/IG@juyan_ink)

刺青前注意事項有哪些?

1:前一天晚上不喝酒、睡眠充足

酒精和睡眠不足都會影響到刺青當下的情況,因為皮膚可能比較容易紅腫,也可能會讓刺青時的出血量增加,操作的時候會不容易上色。

2:不要空腹去刺青

刺青前最好可以吃一點東西再去,不要空腹就去刺青,避免因為血糖過低而出現暈眩的情況。

3:幫刺青部位保濕

如果要刺角質層厚的部位,可以提前1-2周開始塗乳液保養,提前讓角質層軟化,當皮膚保溼度足夠,可以讓刺青上色進行得更順利,也可以增加刺青圖案的顯色度。

刺青後注意事項&保養方式

一定要清潔乾淨

刺青後因為會有傷口,在結痂完全脫落前,每天都需要做好清潔工作,才不會增加傷口感染的機會。可以使用成分溫和、單純的肥皂或是沐浴乳,用泡泡輕輕搓洗刺青地方的組織液,再用溫水將傷口沖乾淨,最後毛巾按乾後塗上保濕產品。

做好保濕

刺青前後最重要的就是都需要做好「保濕」,清潔後的皮膚處於過於乾燥的狀態,傷口必須適度的保濕,可以擦一些好吸收、成分單純的身體乳或精華液。有些人會覺得刺青後一陣子,圖案看起來會有一點灰灰的,這時就代表可能是皮膚過於乾燥,當皮膚的水分充足,圖案的顯色度也會越高。

結痂不要摳、癢不要抓

刺青復原過程中皮膚會結痂,脫落後會形成一層薄薄亮亮的新皮,這段時間會非常容易感到搔癢,如果真的很癢,建議用「拍打代替抓癢」,讓結痂自然脫落,千萬不可以手癢去摳掉結痂,如果被弄掉或過早脫落可能導致刺青掉色、傷口發炎,或讓圖案變得沒那麼好看。

復原期盡量避免摩擦傷口

刺青的傷口盡量保持透氣,雖然會滲出組織液但不需要特別貼人工皮蓋住,這時盡量不要穿著太合身的衣物,拉袖子時也要避免摩擦到傷口。

不喝酒、不吃刺激性食物

剛刺青完的一周內,建議不要喝酒或是吃一些過於辛辣的食物,主要是因為怕傷口容易紅腫、發炎或過敏,影響到刺青的復原情況和成果。

勿泡澡、玩水

刺青傷口完全癒合前,盡量不要長時間浸泡在水中,更不能去溫泉、游泳池、海邊、三溫暖,也不要泡澡,減少傷口受到外界刺激,發生感染的可能性。

不要直曬太陽

剛刺青完,建議一定要做好防曬工作,結痂或復原前的防曬方式最好是用衣服不要用防曬乳,避免刺青的部位被太陽直射,因為紫外線會讓刺青褪色、顯色度變低。刺青完全復原後,也建議減少接觸紫外線,做好防曬,才可以讓刺青的顏色維持更久。

不要過度運動

剛刺青完建議不要做一些激烈運動,避免拉扯到刺青部位,也避免刺激到周圍皮膚。因為皮膚被一直大力拉扯,可能會影響到刺青復原的情況。

哪些人不適合刺青?

皮膚容易過敏、懷孕、哺乳中婦女、蟹足腫、心臟病、糖尿病、高血壓、肝功能異常、女性生理期、凝血功能異常、服用抗凝血藥物等人,都不適合進行刺青,可能會對刺青過程以及後續復原狀況帶來不良影響。

