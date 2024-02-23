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治癒系喜劇《歡迎回到三達里》　「消失的是夢想，不是真正的妳」

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文／女子學

有看過《海岸村恰恰恰》嗎？若是有、也喜歡，那就不能錯過池昌旭與申惠善所共演的治癒系浪漫喜劇《歡迎回到三達里》。

為了夢想，一心想離開濟州島的女主角「趙三達」，事業因故重挫又被劈腿，而逃回家鄉休息。在這段日子中，三達與分手8年的青梅竹馬趙容弼重逢，而在吵吵鬧鬧的相處中，三達也漸漸與過去的自己和解。

《歡迎回到三達里》在鄉村的純樸真摯中，開啟一段浪漫愛情，也透過劇中人物們的支線故事，描繪出家庭、人生、愛情及異鄉打拚者的心境轉化。讓人又哭又笑的情節，或許能撫慰被現實生活搞得無比疲憊的我們。

▲治癒系浪漫喜劇《歡迎回到三達里》。（圖／《歡迎回到三達里》劇照，下同）

「我們穿著名為青春的盔甲啟程，尋找夢想，尋找青春夢想的候鳥們轉了又轉，再次回到了這地方：我們的島、濟州。」

懷著滿腔熱血，啟程尋找夢想，但在這過程中所經歷的酸甜苦辣，難為旁人所知。三達離開家鄉，在首爾打拚多年，終於有所成就，成了知名攝影師，但也因此被人眼紅，而被陷害為霸凌同事的人，在業界封殺的同時，更發現男友劈腿，無法承受背叛與指責的她，選擇回到家鄉來逃避一切。

雖說家人之間常會因一些蒜皮小事吵架，但家是永遠的避風港，當我們在外面歷經挫折，內心受了一時好不了的傷，有個能溫柔接住自己的歸屬之處，是多麼幸福的事。如同劇中所說的：「這裡是妳的故鄉，隨便過日子隨便穿，也不會有人說什麼。」我們不該為他人眼光而煩惱，而是能自由自在地喘息。

「人們其實不在乎真相，只是想說他們想說的。」

在資訊紛雜的時代，事情的是非黑白難辨。三達被匿名指控霸凌同事，卻沒有人試著去了解事情原委，而只相信滿天飛的負面新聞，任她再怎麼否認也無濟於事。「幸災樂禍」是人性的一部分，所以當知名攝影師被爆黑料時，人們根本不會在意真相是什麼。面對漫天紛飛的假新聞，我們要有思辨的能力，不能被既有的刻板印象迷惑，或被人牽著鼻子走。

「消失的是夢想，不是真正的妳，所以我們一起尋找！」

在追尋夢想的旅程中，有所迷失是無法避免的，重要的是明白，就算所謂的「夢想消逝了」也別害怕，更不要深陷失去自我的煩憂中。人生總會遇到沒有答案的事，或許像三達那樣回到夢想的起點，用傻瓜相機拍下家鄉的人事物，無解的就讓它隨風去，然後找到最初的自己。

不論是追尋夢想，還是安於平凡的日子，每個人想要的人生皆不同，只要能找到適合自己的步調就足夠了。《歡迎回到三達里》也許能幫你走出迷惘，看見生命中的縫隙。

延伸閱讀

《海岸村恰恰恰》「看人不要太片面，那都是偏見。」：給自己一個「了解」的機會再下定論

「家」是能夠給予安慰的地方：在韓劇《月刊家》中看見現實中努力生活的你我

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 韓劇, 歡迎回到三達里

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