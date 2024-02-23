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168減肥難持續　3種較溫和的斷食法「更容易做到」

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▲減肥,用餐,進食,聚會,蔬菜,早午餐,吃飯。（圖／unsplash）

▲許多人實行168斷食法會有持續進行的問題，不妨試試較溫和的方式。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

168可說是許多人都嘗試過的斷食法，也有許多人分享真的有慢慢讓自己瘦下來的成功案例，其執行主要概念在於將一天進食時間控制在8小時內，其餘16小時停止進食，以延長身體消耗體脂肪的時間、幫助脂肪代謝，但長期實施下來不少人面臨瓶頸，此時可以試試看較為溫和的斷食法，讓自己更容易養成習慣。

▲減肥,用餐,進食,聚會,蔬菜,早午餐,吃飯。（圖／unsplash）

女生專屬　14至15小時斷食法
對女生來說，或許14至15小時的斷食效果會比16小時更好，這種方法比較有彈性，也比較容易駕馭。或是可採用外科醫師奧茲（Mehmet C. Oz）提倡的12小時斷食法，等同只要將一天劃分成一半一半，不吃宵夜就能輕鬆達成標準。

▲減肥,用餐,進食,聚會,蔬菜,早午餐,吃飯。（圖／unsplash）

5：2斷食法
這方法就是一周裡有5天正常吃，另外的2天就吃低熱量食物，選定的那兩天的卡路里標準為女性500卡、男性600卡。這種斷食法的好處是較有彈性，即便經常有社交活動，也可以方便安排時間，不需要因為減肥而一直拒絕大家邀約啦。

▲減肥,用餐,進食,聚會,蔬菜,早午餐,吃飯。（圖／unsplash）

隨興跳餐
這個方法概念很簡單，其實沒有特殊規定，只要自己不覺得餓，就可以直接跳過一餐，此種方式的理論基於人體有能力忍受一段時間的飢餓，不需要每幾小時就進食一次，餓了再吃就好，但要等到下一餐期再進食。

▲減肥,用餐,進食,聚會,蔬菜,早午餐,吃飯。（圖／unsplash）

戰士飲食
戰士飲食和168斷食法有些相似，但更加靈活，每天有4小時的自由進食時間，看起來似乎是更嚴苛了，但其實其餘20小時，可以進食少量蔬果，建議可以把進食時間安排在常進行社交活動的時段，像是晚餐，可以更貼近多數人的生活節奏。

間歇性斷食需要根據自己的生活節奏和健康狀況施行，找到最適合自己的斷食方式，才會長期實施並看到效果，但在開始之前，建議諮詢專業醫生的建議，確保身體合適的方式，畢竟養成習慣，健康的瘦下來才是真正的變瘦，而不是讓自己的身體吹氣球般減肥又復胖。

關鍵字：

斷食, 減肥, 健康, 女性, 瘦身, 168斷食法

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