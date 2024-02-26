包・開箱／黛妃包下一爆款！DIOR新優雅D-Sire黑包　皺紋皮與霧面吊飾超美

記者鮑璿安／專題報導

英國已故黛安娜王妃（Princess Diana）堪稱永遠無法遺忘的優雅典範，她所喜愛的包款更奠定了不退流行的特質，DIOR當家包款LADY DIOR黛妃包就是一例，2024 春夏時節，品牌終於帶來LADY DIOR家族全新的Lady D-Sire包款，結合工藝與典雅氣質，《ET FASHION》包開箱就為大家詳細介紹當中的細節。

LADY D-SIRE 包款設計理念



▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。

▲鑲片的裁剪到組裝，以至折疊手柄的製作，都彰顯品牌工匠的技藝。（圖／記者鮑璿安攝、品牌官網）



這款新作從鑲片的裁剪到組裝，以至折疊手柄的製作，都彰顯品牌工匠的技藝，「D、I、O、R」吊飾則是LADY DIOR的一大辨識點，讓黛妃包的愛好者多了收下 Lady D-Sire的理由。Lady D-Sire的尺寸也非常討喜，提供大中小款式，目前以黑色為主軸。

LADY DIOR為何不退流行？

▲大陸女星迪麗熱巴拎上標誌性的LADY DIOR包款 。（圖／翻攝自Dior微博）

原先名為「ChouChou」的LADY DIOR包款誕生於1994，在黛安娜王妃手中一拎成名後而更名，之所以能成為品牌的標誌之作，集結DIOR皮具經典元素於一身，設計師 Gianfranco Ferré以拿破崙三世的藤椅花紋化作經典Cannage籐格紋縫線，配備圓潤的把手和「D、I、O、R」吊飾，任憑時代更迭，優雅模樣依然深入人心。