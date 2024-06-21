家事達人分享3清潔撇步　維持乾淨麻煩省一半

▲打掃做家事實在不迷人，專家教變更輕鬆 。（圖／pixabay、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人上班時間長，回到家往往都七晚八晚，都沒時間休息了，別說掃除甚至東西不亂丟，就已經算表現好，但這樣下去不但自己住的不舒適，週末假日想邀請朋友來家玩，想到要做麻煩清掃工作就發懶，生活越來越無趣，日本家事女王本多弘美針對上班族，推出3招清掃撇步，讓打掃麻煩事省去一半。

在本多弘美所著的《日本家事女王才知道的神奇家事術》一書中，針對上班族對家中清掃，有幾個好建議。

善用清掃家電

這或許大家都知道，但要如何選出自己最需要的家電品類？首先先花時間檢討哪件清掃工作，最花費每天的時間，像是有小孩的家庭，可能就要花許多時間洗衣服跟洗盤子，這時可以洗脫烘的洗衣機，或是洗碗機就是優先選項，若針對花許多時間在地板掃除的家庭，就要優先選購掃地機器人的家電，才會馬上有感。

平常不整理，善用置物箱

週末有些人喜歡邀請朋友來家裡，但平時不常整理搞得亂糟糟，朋友一來就勢必得收拾，不妨準備一個暫時的雜物收納箱，朋友要來前先把東西都丟進去，並養成不要把東西擺在地上的習慣，另外建議客廳、臥室或浴室角落可以放些除塵毯、紙拖把之類，經過看到就清一清，順手擦一擦。

年末大掃除沒空，分到每月做

農曆年前按習俗都會來個大掃除，這行程真的會讓人心情不好，本多弘美建議可以把年末大掃除的艱難工作分配到每個月，把每個月訂一個主題，像是不太使用冷氣的秋冬，就能在10月後訂一個「冷氣濾網清潔」的日子，作業起來就會很容易。