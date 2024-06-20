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韓韶禧同款FILA芭蕾風運動鞋台灣開賣！韓妞最愛織帶款超燒

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記者鮑璿安／綜合報導

韓星影響力遍及各界，女星韓韶禧身為FILA全球代言人，雙方合作下聯手帶起時髦運動風潮，最近終於曝光了全新的形象美照，韓韶禧親自演繹擁有芭蕾美學的運動新鞋款，掀起韓妞超高詢問度，好消息是確定在台開賣，以下公開更多詳細的設計細節，搶入手韓韶禧同款！

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧近來穿著這雙FILA芭蕾運動鞋款「ECHAPPE LACE」拍攝形象照。（圖／品牌提供）

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲「ECHAPPE LACE」在台灣開賣。（圖／品牌提供）

韓韶禧近來穿著這雙FILA芭蕾運動鞋款「ECHAPPE LACE」拍攝形象照，身穿丹寧套裝搭配黑色長襪，詮釋她個人獨特的率性氛圍，而腳下這雙鞋款採用Balletcore風潮的「蕾絲」作為設計概念，獨特織帶交錯設計猶如緞帶般，搭配戶外調節繩扣；中大底橡膠材質與特殊鞋底刻紋則提供良好抓地性，平衡了戶外運動風以及夢幻質感，走在時髦尖端。

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲New Balance推出全新夏日涼拖鞋系列。（圖／品牌提供）

另外為大家推薦夏日必備的涼拖鞋單品，New Balance750涼鞋迎來新色SUA750B3「復古紅」與SUA750C3「沉穩灰」，以機能織帶搭配細節包邊的寬版鞋面，加上鞋面的New Balance字樣點綴，更配有易穿脫的魔鬼氈綁帶，波浪線條鞋床與增高柔軟的鞋底設計，也提供更加舒適的腳感。600涼鞋則擁有Y2K科技感，鞋跟的鬆緊帶設計與一體成形的鞋底包覆腳面，可通過白襪疊搭出時髦層次感。

關鍵字：

韓韶禧, FILA, 運動鞋款, 潮流, 涼拖鞋

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