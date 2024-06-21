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超甜！金秀賢、金智媛隔空撞牌穿「情侶裝」　粉絲狂呼：拜託原地結婚

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記者李薇／台北報導

在爆紅戲劇《淚之女王》殺青之後，金秀賢行程馬不停蹄，不僅忙著跑宣傳，最近更是在亞洲舉辦巡迴粉絲見面會，最近就被拍到現身南韓金浦機場，準備出發前往日本，只見他全身黑色穿搭，短袖搭配黑色長褲，經典不變就是一定要棒球帽、小白鞋，可愛比出超複雜愛心手勢，引起媒體一陣狂拍。

金秀賢14日才飛往泰國曼谷見粉絲，最近又準備到日本，整套法國品牌CELINE的穿搭，上半身短袖T恤僅在左胸前有小小的LOGO設計，搭配要價13萬的ROMY柔軟牛皮革大號飾帶手袋，腳上一雙白色球鞋以及黑色棒球帽，整體穿搭低調卻充滿年輕感。

6月中被拍到出國的金秀賢也是身穿得輕鬆大方，PRADA的藍色牛仔外套搭配同品牌黑色寬褲，戴上黑色棒球帽、白色NIKE球鞋，即使36歲依舊沒有熟感，不少網友就認為，在穿搭部分小白鞋以及棒球帽的運動氛圍，會給人比較休閒、活力的氛圍，是減齡重要關鍵。



這次穿搭一曝光，有不少粉絲就聯想到上個月金智媛在仁川機場時，也是穿了整套CELINE的設計，藍白色條紋襯衫搭配白色黑邊背心，白色長褲以及涼鞋，展現出清爽的夏季氛圍，肩背Triomphe 凱旋門包盡顯精緻度，穿同品牌的巧合也讓粉絲都很興奮，大呼「和老婆穿情侶裝」、「太般配了」、「拜託！請原地結婚」，期待兩人在真實世界繼續當CP。



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關鍵字：

金秀賢, CELINE, PRADA, 金智媛, 淚之女王, 穿搭, 時尚

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