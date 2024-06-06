邊佑錫工裝風帥氣飛台見粉絲　189cm暖男魅力狂比愛心超甜

記者李薇／台北報導

南韓演員邊佑錫憑藉戲劇《背著善宰跑》人氣爆紅，今天從仁川機場出發，準備將在中午抵達台灣準備舉辦粉絲見面會，只見他一身帥氣莫蘭迪綠色工裝打扮，搭配黑色大包包看起來輕鬆又休閒，也襯托出他身高189公分的男模級完美比例，現場吸引超多粉絲送機，人氣超強。

在2010年以模特兒身分出道的邊佑錫首次在台灣舉辦粉絲見面會，一大早就從南韓出發，只見他身穿LEMAIRE墨綠色襯衫搭配工裝風格外套，同色系利用不同的單品穿搭出層次，多格收納空間以及大型口袋打造，展現出休閒又帥氣的時尚風格，右肩則是選背了黑色綁帶寬版肩背包，整個人看起來鬆弛感十足。

在戲劇中展現暖男魅力的邊佑錫，這一次從仁川機場出發，現場也擠滿眾多粉絲，他高興的向鏡頭比出愛心，據說，這次來台也不走VIP通道，而是直接在機場與粉絲近距離接觸，簡直寵粉無極限，讓許多人都非常興奮。

工裝的穿搭風格在近年非常受到歡迎，不僅兼具了時髦感，多容量的收納空間也相當能裝、實用，像是「國民姐夫」具俊曄就是工裝愛好者，常常運用卡其色、軍綠色或是黑色等單品，混搭出自我風格，尤其是寬版或是錐形的剪裁，以及多口袋、鈕扣、綁帶等設計，都是工裝風很標緻性的元素。