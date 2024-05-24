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辣慘了！安雅泰勒喬伊暗紅皮革裙　一轉身裸背開衩露美臀太惹火

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安雅泰勒喬伊,Mugler,Christian Louboutin,時尚,穿搭,。（圖／IG）

記者李薇／台北報導　圖／IG

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）憑藉《后翼棄兵》人氣爆紅，多國混血的她擁有深邃五官，最近因電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》積極出席各種活動與節目，最近更被拍到一組街拍畫面，只見她身穿一套暗紅色短裙，一轉身不僅大露背，還開衩到臀部，簡直辣翻了。

安雅泰勒喬伊向來敢於嘗試各種時尚造型，最近一組街拍更是呈現出她完美的身材，一件Mugler 2024秋冬暗紅色皮革質感連身短裙，正面看高領短袖的設計，氣場十足，但一轉身讓眾人都驚艷，整片皮革布料用黑色綁帶纏繞在身上，不僅大秀美背，還直接分裂開衩到臀部後方，可以直接貫穿到大腿的肌膚，若隱若現的曲線簡直超大膽。

搭配這次的服裝，安雅泰勒喬伊選擇了跟上衣同色系的Christian Louboutin絲絨高跟鞋，同時連唇彩也都是暗紅色直接畫滿整個唇部，一襲金色長髮梳起高馬尾，不僅把焦點放在美背，更是以同色調展現出幹練俐落的感覺，把肌膚襯托得更加白皙。

安雅泰勒喬伊每次有新穿搭都會吸引網友分享轉發，但這次超狂的辣度簡直洗版社群，許多人都大讚「這身材太厲害」、「真大膽、真惹火，有夠敢穿」、「這種衣服竟被穿出空靈的氛圍，完全沒有低俗感」，也有不少粉絲佩服安雅的細高跟鞋可以穿得如此時髦，「跟細又高簡直是刑具」。

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關鍵字：

安雅泰勒喬伊, Mugler, Christian Louboutin, 時尚, 穿搭

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