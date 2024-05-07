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百想／Krystal辣露雪白纖腰超性感、金高銀香奈兒高訂細節滿分

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▲百想藝術大賞,金高恩,CHANEL,高允貞,Ralph Lauren,Azzi & Osta,時尚,百想。（圖／IG）

記者李薇／台北報導　圖／IG

南韓演藝圈盛事百想藝術大賞在7日登場，黑色依舊是紅毯女星的最愛，像是金高銀、高允貞、Krystal等，幾乎都是以黑色禮服亮相，各種不同的設計與風格，看看哪一套是你的最愛？

＃金高銀：香奈兒2022/23秋冬高級訂製服

最近在《破墓》展現巔峰演技的金高銀踏上紅毯，身穿香奈兒2022/23秋冬高級訂製服，黑色西裝式設計的長版禮服，細節可不得了，是運用滿滿的黑色亮片縫製而成，展現出優雅的曲線花紋，腰間運用蝴蝶結腰帶束出纖腰，幾乎是還原秀場的穿搭，相當俐落大方。

＃Krystal：Ralph Lauren 2024春季禮服

從偶像轉戰戲劇的Krystal每次在紅毯上的表現都很受好評，從2020年就成為Ralph Lauren代言人，這次當然也力挺品牌的設計，挑選了2024年春季的新品上身，黑色深V設計禮服在腰間挖空，露出雪白的腰身，簡約又充滿鬆弛感，立刻獲得粉絲一片好評。

＃高允貞：Azzi & Osta花朵亮片婚紗

憑藉《還魂》劇中空靈形象爆紅的高允貞，在紅毯上選擇了黎巴嫩高級訂製服Azzi & Osta所設計的夢幻婚紗，單肩綁帶設計胸前擁有細緻的亮片縫製成花朵，在燈光照射下顯得特別耀眼，即使頸肩沒有佩戴項鍊，也不顯得單薄，僅搭配CHANEL山茶花系列的耳環、手鐲與戒指，打造留白效果。

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關鍵字：

百想藝術大賞, 金高恩, CHANEL, 高允貞, Ralph Lauren, Azzi & Osta, 時尚, 百想

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