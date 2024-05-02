《淚之女王》姑姑洪凡資豹紋裝成標配！3招搭配技巧穿出氣勢不俗氣

記者李薇／台北報導 圖／kim_jungnan IG

韓劇《淚之女王》完美收官，劇中角色各個爆紅，其中，飾演紅海仁姑姑洪凡資的金正蘭，因為在劇中誇張瘋癲的演技，又充滿正義、重視親情的個性，受到許多粉絲喜愛，盤點她在劇中裡面的穿搭，不難發現她超愛「動物紋」系列，尤其是豹紋更是她的標配，要怎麼搭配才能像她一樣，時髦不落俗套，三個技巧必學。

＃素色mix豹紋更有質感

在洪凡資眾多的豹紋穿搭之中，可以發現如果是兩件套的設計，通常都會運用原先豹紋上衣或是裙子的顏色，做出延伸搭配，比如：黑白色豹紋的中長裙，就會運用花紋裡面也有的黑色系簡約短袖T恤，把焦點放在裙子，讓其他單品只做襯托。

＃色系不過度強烈

在豹紋的單品上，可以發現洪凡資會挑選豹紋花樣對比不是非常強烈的單品，作為更好駕馭的日常穿搭，像是淺黃色的連身洋裝、米棕色的襯衫等等，豹紋不與底色衝突，而是用相近色展現出更溫柔的感覺，同時又兼具個性。有趣的是，只要當她有較爆發的衝突戲，就會挑選跳色較強的單品出現（如下圖）。

＃俐落短髮是關鍵

穿著豹紋類型的單品，通常會給人一種比較強勢、幹練的野性氛圍，為了符合這樣的角色個性，洪凡資幾乎都是以俐落的短髮現身，把焦點留給豹紋元素，不讓頭髮過度搶戲，同時也會感覺更為清爽，而非拖沓的造型比例。