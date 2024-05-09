歐美女星都瘋「乾刷法」去橘皮還能瘦身！5分鐘等於1hr有氧熱量消耗

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

風靡好萊塢女星、歐美超模的肌膚「乾刷法」，早在17世紀就已經出現過，近年又成為流行的肌膚呵護儀式，像是米蘭達可兒、珍妮佛安妮斯頓、瑪丹娜等都很愛用，因為可以改善橘皮、促進血液循環，達到體態均勻、瘦身的功效，更有報導指出，「乾刷身體5分鐘等於做1小時有氧消耗的熱量」。但到底實際應該怎麼操作，以下就分享細節的步驟，迅速掌握美體儀式。

STEP 1：挑選天然的豬鬃毛刷具，可以先稍微測試一下毛流的硬度以及彈性，以不會刺激刮傷肌膚的舒適度為主，然後就是可以輕鬆握著推抹的手感最佳。

STEP 2：身體不沖水、不抹保養，先從腳底開始，往上乾刷，接著手掌位置往心臟部位輕刷，身體部位則是分區塊，主要往「心臟」部分單向刷動，切記所有動作都不要來回，肚子部分則是順時針方向進行即可。全身乾刷建議一周2到3次，早晚各一次。

STEP 3：乾刷完之後，可以輕拍刷毛清理即可，不建議清洗刷具，以免乾燥不完全導致發霉，如果真的用很久要清理，也建議使用少許的水，將刷毛稍微浸泡表面、左右晃動甩掉髒污，再立刻擦乾，不要讓整個刷毛根部、木頭碰到水。

STEP 4：後續如果有需要，可以再使用身體乳液或是其他保養單品，加強肌膚滋潤緊實。

【推薦單品】

＃DR. BARBARA STURM 纖塑勻體刷

由德國醫師所創立的DR. BARBARA STURM向來專注在高效厲害的成分，連使用體感都很精緻完美，這次推出纖塑勻體刷，就是針對身體肌膚的緊塑拉提為重點，提供立即見效的改善方案，運用天然豬鬃毛設計的乾刷，搭配溫潤木頭基底以及綁帶，讓人在使用的過程中有種舒適的療癒氛圍，同時能夠享受刷毛在肌膚律動的疏通暢快。

＃Aromatherapy Associates 天然劍麻刷

英國皇家芳療品牌Aromatherapy Associates以心靈療癒，推出過許多芳香精油單品，身體保養當然也是舒緩壓力的一環，其天然劍麻刷採用仙人掌劍麻製成，使用起來帶有舒適的磨砂感，使用在肌膚會上癮，就像是用梳子按摩頭皮一樣，能夠幫助帶走身體的老廢角質，同時促進身體血液循環。

＃DR. BARBARA STURM 極緻抗老身體精華

不喜歡肌膚乾燥、卻又怕身體乳液夏季滋潤的問題，精華會是很好吸收又高效的選擇，尤其是這一款主打抗老的單品，特別可以針對身體紋路進行調理，加強塗抹絕對有感，裡面擁有自律彈力蛋白復合物、馬齒莧、穀胱甘肽成分，能夠針對膚況提供撫紋淡痕的效果，同時清爽的質地一抹秒吸收，用過真的回不去。