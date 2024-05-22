50歲貝嫂肌膚發光秘密被扒出！全球回購NO.1的「抗蠟黃之神」

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

亞洲女性很愛敷面膜，幾乎已經是人人必備的單品，尤其是炎炎夏日敷一下更是很消暑，清涼的感受不僅可以降低出油，還能夠讓毛孔細緻，今年夏季怎麼能錯過。

＃VALMONT 肌密更新面膜，售價10800元

自從1984年問世之後，立刻成為貴婦們梳妝台上不可或缺的單品，每2分鐘就賣出一瓶的銷售佳績，可以說是入門VALMONT最推薦的選擇。至今迎來肌密更新面膜40周年，品牌把每位女性用後的幸福感受為靈感，推出全新的多彩笑顏限定版，超可愛滿滿笑臉躍上瓶身，打造出更有意義與持續營造快樂的未來藍圖。

＃dermalogica德卡 多重維他命再生面膜，售價2500元

全球回購率NO.1的多重維他命再生面膜，在小紅書被網友封為「抗蠟黃之神」，一次擁有5種濃縮多重維他命精華，包括燕麥、牛蒡等天然植萃，只要敷7分鐘就會立刻有感，更是「貝嫂」維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）的最愛，難怪她即使50歲依舊肌膚細緻到發光，即使是小麥膚色依舊可以呈現出健康光澤又緊緻。

＃契爾氏 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，售價1450元

每到夏天必定被狂掃的亞馬遜白泥，是契爾氏旗下超受到歡迎的痘痘粉刺調理好物，被譽為「粉刺剋星」，來自亞馬遜河流域的神奇白泥不僅可以吸附油脂髒污，裡面豐富礦物質以及蘆薈萃取敷臉同時補充營養能量，改善毛孔粗大，每一周1到2次真的有感變乾淨，肌膚粗糙、凹凸不平的煩惱都能解決。