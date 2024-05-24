fb ig video ETtoday search mobile

韓流退燒！年輕人都在瘋「陸系美妝」　色選更適合亞洲人、價格還超便宜

>

記者李薇／台北報導　圖／官網

網路資訊發達，交通便捷打造世界地球村，即使在台灣也可以知道其他國家的資訊、購買當地的產品，早期美妝市場主要以歐美、日本品牌為大宗，尤其受到地緣影響，日系美妝不管在質地與功效上，對台灣女性來說更為親切，很多人都是從小用到大。

彩妝,INTO YOU,橘朵,花知曉,爾木萄,完美日記,花洛莉亞,大陸,美妝,。（圖／官網）

直到約10年前韓系美妝崛起，在亞洲地區掀起一股風潮，加上戲劇、電影的影響，更是讓女性趨之若鶩，直至今日雖然仍能帶動流行，但比起疫情前有退燒的趨勢，反而是大陸美妝聲勢漸長，透過各種社群平台：小紅書、抖音，還有大陸戲劇的興起吸引年輕族群目光，加上鋪天蓋地的行銷策略以及平易近人的價格，在年輕世代非常受到歡迎，雖然產品的安全性有待商榷，但從顏色、質地、包裝都一再的打中女孩心，便宜好上手又具有網美感。

以下就分享幾個爆紅的單品，並解析其受歡迎原因：

＃Judydoll橘朵 高光修容綜合盤，售價484元

彩妝,INTO YOU,橘朵,花知曉,爾木萄,完美日記,花洛莉亞,大陸,美妝,。（圖／官網）

現在年輕世代出生即有手機，拍攝日常、上傳社群已是生活，要上鏡修容必不可少，但歐美彩妝多以古銅色居多，她們喜愛肌膚像是被陽光曬過的紅棕感，跟台灣女孩喜愛自然陰影、不過度有妝感的概念不同，所以橘朵這一彩盤很受到擁護，其偏冷灰色的調性，可以創造宛如天生的立體五官。

＃INTO YOU心慕與你 女主角致霧唇頰兩用唇泥，售價499元

彩妝,INTO YOU,橘朵,花知曉,爾木萄,完美日記,花洛莉亞,大陸,美妝,。（圖／官網）

價格便宜、顏色多樣可以說是INTO YOU很大的成功關鍵，一支售價499的唇泥打折下來僅299元，比起很多開架品牌都要便宜，而且色選除了比較適合亞洲偏黃膚色，也普遍比較溫柔、甜美，加上獨特的霧面軟土質地，均勻度、妝效都表現得不錯。

＃FLORTTE花洛莉亞 可愛頌三色遮瑕膏，售價320元

彩妝,INTO YOU,橘朵,花知曉,爾木萄,完美日記,花洛莉亞,大陸,美妝,。（圖／官網）

眼下、法令紋、痘疤等遮瑕方式，可以說是千古難題，因為這些部位凹凸不平、顏色又深，非常考驗產品本身的質地與上妝技巧，而花洛莉亞這塊遮瑕膏質地超級潤，不僅很貼膚還很持妝，可以解決卡粉、遮不住的問題，加上特殊的鮭魚色調，新手也能輕易蓋住黑眼圈，很好上手。

＃Perfect Diary完美日記 動物系列12色眼影盤，售價720元

彩妝,INTO YOU,橘朵,花知曉,爾木萄,完美日記,花洛莉亞,大陸,美妝,。（圖／官網）

Perfect Diary的眼影盤可以說是大陸彩妝尚未全面爆紅之前，就已經很知名的產品，約在2019年之際，多個歐美彩妝品牌如ColourPop、HUDA BEAUTY、Anastasia Beverly Hills相繼推出多色眼影盤被瘋掃之後，大陸也在3年前推出類似的眼影盤，因為色彩多元、實用又顯色，在當時也掀起一股熱潮，很多人都找代購入手，尤其是紅棕色的赤狐最為人氣。

＃FlowerKnows花知曉 獨角獸系列浮雕腮紅，售價1499元

彩妝,INTO YOU,橘朵,花知曉,爾木萄,完美日記,花洛莉亞,大陸,美妝,。（圖／官網）

花知曉以超浮誇華麗風格聞名，非常絢麗的洛可可包裝、粉餅圖案設計，跟普遍簡約、文青質感的彩妝設計做出差異化，光是視覺就很吸睛，滿滿細節喚醒女性心中的少女心，開闢出另一種風格質感，其中，頰彩與眼影的彩盤系列更是當家花旦，色調自然顯嫩。

＃AMORTALS爾木萄 棉花糖粉撲

▲▼ 。（圖／官網）

如果說歐美有beautyblender開創美妝蛋市場，亞洲就是爾木萄棉花糖粉撲創下新的上妝趨勢，甚至帶動起台灣美妝品牌迅速擴張；比起一般粉撲更大、更厚實的設計，不僅使用手感近乎完美、底妝均勻貼膚，重點是可以不用泡水就直接用的特性，超級方便，價格甚至百來元就有，髒了直接換也不心疼，難怪成為人手一顆的美妝工具黑馬。

►很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

►第一眼看到魚還是貓？測試你個性是否夠成熟

►韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開

關鍵字：

彩妝, INTO YOU, 橘朵, 花知曉, 爾木萄, 完美日記, 花洛莉亞, 大陸, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

歐美女星都瘋「乾刷法」去橘皮還能瘦身！5分鐘等於1hr有氧熱量消耗 百想／Krystal辣露雪白纖腰超性感、金高銀香奈兒高訂細節滿分 《淚之女王》姑姑洪凡資豹紋裝成標配！3技巧穿出氣勢不俗氣 日韓妞瘋手作球鞋裝飾超可愛！鞋帶換緞帶再串小珍珠甜美爆棚 別再喝手搖飲！夏季吃甜還能瘦的5款水果　促進脂肪燃燒有感 薪水適合買多少錢的房子？「買房女神」濃縮15年經驗教你算 250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面