韓流退燒！年輕人都在瘋「陸系美妝」　色選更適合亞洲人、價格還超便宜

記者李薇／台北報導 圖／官網

網路資訊發達，交通便捷打造世界地球村，即使在台灣也可以知道其他國家的資訊、購買當地的產品，早期美妝市場主要以歐美、日本品牌為大宗，尤其受到地緣影響，日系美妝不管在質地與功效上，對台灣女性來說更為親切，很多人都是從小用到大。

直到約10年前韓系美妝崛起，在亞洲地區掀起一股風潮，加上戲劇、電影的影響，更是讓女性趨之若鶩，直至今日雖然仍能帶動流行，但比起疫情前有退燒的趨勢，反而是大陸美妝聲勢漸長，透過各種社群平台：小紅書、抖音，還有大陸戲劇的興起吸引年輕族群目光，加上鋪天蓋地的行銷策略以及平易近人的價格，在年輕世代非常受到歡迎，雖然產品的安全性有待商榷，但從顏色、質地、包裝都一再的打中女孩心，便宜好上手又具有網美感。

以下就分享幾個爆紅的單品，並解析其受歡迎原因：

＃Judydoll橘朵 高光修容綜合盤，售價484元

現在年輕世代出生即有手機，拍攝日常、上傳社群已是生活，要上鏡修容必不可少，但歐美彩妝多以古銅色居多，她們喜愛肌膚像是被陽光曬過的紅棕感，跟台灣女孩喜愛自然陰影、不過度有妝感的概念不同，所以橘朵這一彩盤很受到擁護，其偏冷灰色的調性，可以創造宛如天生的立體五官。

＃INTO YOU心慕與你 女主角致霧唇頰兩用唇泥，售價499元

價格便宜、顏色多樣可以說是INTO YOU很大的成功關鍵，一支售價499的唇泥打折下來僅299元，比起很多開架品牌都要便宜，而且色選除了比較適合亞洲偏黃膚色，也普遍比較溫柔、甜美，加上獨特的霧面軟土質地，均勻度、妝效都表現得不錯。

＃FLORTTE花洛莉亞 可愛頌三色遮瑕膏，售價320元

眼下、法令紋、痘疤等遮瑕方式，可以說是千古難題，因為這些部位凹凸不平、顏色又深，非常考驗產品本身的質地與上妝技巧，而花洛莉亞這塊遮瑕膏質地超級潤，不僅很貼膚還很持妝，可以解決卡粉、遮不住的問題，加上特殊的鮭魚色調，新手也能輕易蓋住黑眼圈，很好上手。

＃Perfect Diary完美日記 動物系列12色眼影盤，售價720元

Perfect Diary的眼影盤可以說是大陸彩妝尚未全面爆紅之前，就已經很知名的產品，約在2019年之際，多個歐美彩妝品牌如ColourPop、HUDA BEAUTY、Anastasia Beverly Hills相繼推出多色眼影盤被瘋掃之後，大陸也在3年前推出類似的眼影盤，因為色彩多元、實用又顯色，在當時也掀起一股熱潮，很多人都找代購入手，尤其是紅棕色的赤狐最為人氣。

＃FlowerKnows花知曉 獨角獸系列浮雕腮紅，售價1499元

花知曉以超浮誇華麗風格聞名，非常絢麗的洛可可包裝、粉餅圖案設計，跟普遍簡約、文青質感的彩妝設計做出差異化，光是視覺就很吸睛，滿滿細節喚醒女性心中的少女心，開闢出另一種風格質感，其中，頰彩與眼影的彩盤系列更是當家花旦，色調自然顯嫩。

＃AMORTALS爾木萄 棉花糖粉撲

如果說歐美有beautyblender開創美妝蛋市場，亞洲就是爾木萄棉花糖粉撲創下新的上妝趨勢，甚至帶動起台灣美妝品牌迅速擴張；比起一般粉撲更大、更厚實的設計，不僅使用手感近乎完美、底妝均勻貼膚，重點是可以不用泡水就直接用的特性，超級方便，價格甚至百來元就有，髒了直接換也不心疼，難怪成為人手一顆的美妝工具黑馬。