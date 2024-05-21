另一半出軌該分手嗎？5個條列式分析彼此感情與未來

記者李薇／綜合報導 圖／jtbcdrama IG

出軌是不少人都曾面臨過的感情危機，有些人選擇原諒，有些人選擇分開，遇到這樣的事情，該怎麼下決定，不妨可以從五點來評估。

1.情感層面：評估彼此感情和信任是否受到了不可逆轉的損害，劈腿是對感情忠誠度的嚴重違反，會導致兩人的愛情和信任崩塌，如果你覺得無法再信任或愛他，那麼分開可能是最好的選擇。

2.生活層面：考慮日常生活是否會被嚴重影響，例如，是否有孩子、彼此財務狀況等等，如果兩人的生活有嚴重瓦解風險，這可能是另一個考慮分開的因素。

3.心理層面：檢視身心健康是否受到影響，不忠的傷害可能導致嚴重的心理創傷，例如焦慮，抑鬱等，如果覺得自己無法獨自或通過輔導治療來處理這些問題，分離可能是一種解脫的方式。

4.道德層面：思考價值觀和道德觀是否允許你忍受這種行為，有些人可能覺得他們伴侶的一次失誤不值得結束感情，而有些人可能認為不忠是無法接受。

5.未來層面：考慮對未來的期待和目標，如果夢想是有一個忠誠並且愛你的伴侶，對方行為卻讓這個夢想破滅，那麼可能需要重新評估你的情感，如果你認為另一半已經不再是你未來生活的一部分，分開可能是最好的選擇。