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粉刺、痘痘不來亂！日本18年銷售NO.1的清爽系卸妝

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏天很多人會擔心痘痘或是粉刺的問題，因此都不敢用卸妝油，擔心增加肌膚負擔，加上卸妝水的使用感受較好，因此近年成為卸妝大勢，以下就分享多款好用又不黏膩的單品，讓肌膚清爽卸淨。

＃媚比琳 高效潔淨輕柔卸妝水，售價234元

媚比琳,m̄enom̄eno,ORBIS,卸妝,貝膚黛瑪,卸妝水,。（圖／品牌）

媚比琳旗下超受歡迎的藍色款輕柔眼唇卸妝液，早就是很多人從小到大的愛用單品，這次更推出粉橘色的高效潔淨輕柔卸妝水，比起之前的款式更添加了維他命C精華，精選黃金比例油水雙層配方，不僅可以快速卸除彩妝，透亮肌膚更有感。

＃m̄enom̄eno Mr極淨卸妝潔膚水，265ml、售價299元

▲sisley,m̄enom̄eno,舒特膚,敏感,保養,。（圖／品牌提供）

由女星張景嵐研發出的全新保養品牌m̄enom̄eno，主打純素無毒、有效健康的保養哲學，新品卸妝水甚至採用日本專利技術並且搭配Micellar配方，同時親水又親油，對於現在很多接睫毛或是紋眉的女性不能用油卸妝，這只要用卸妝棉沾取就可以輕鬆擦拭乾淨，完全不黏膩的水感質地，一次把洗臉也完成。

＃ORBIS 澄淨卸妝露，150ml、售價620元

▲RMK,ORBIS,舒特膚,m̄enom̄eno,1028,BOBBI BROWN,卸妝,。（圖／品牌提供）

日本連續18年銷售NO.1的卸妝單品，裡面擁有30%植物性保濕精華，水狀的質地使用起來清爽好推抹，而且可以把肌膚彩妝卸除得很乾淨，完全不會有油膩感，水一沖就可以立刻潔淨，手濕也能夠使用，重點是洗完肌膚不乾澀緊繃，保濕超給力。

TOP 2：貝膚黛瑪 舒敏高效潔膚液

▲貝膚黛瑪,banila co,ma:nyo,卸妝,Olive Young,。（圖／品牌提供、banilaco_official IG）

來自法國的醫美保養品牌貝膚黛瑪向來專注敏感肌的呵護，這一瓶舒敏高效潔膚液更是早就紅遍全球，清爽的水狀質地帶給肌膚零負擔的卸妝感受，可以說是掀起卸妝水雨後春筍般出現的「始祖級」單品，現在依舊穩居Olive Young第二名寶座，可見相當有競爭力。

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關鍵字：

媚比琳, m̄enom̄eno, ORBIS, 卸妝, 貝膚黛瑪, 卸妝水

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