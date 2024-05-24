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超狂！韓女拿睫毛夾開酒瓶爆紅　網友：根本生活智慧王

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睫毛夾。（圖／mzx_0z IG）

記者李薇／台北報導　圖／mzx_0z IG

化妝有不少輔助的小物，來讓妝容更加完整精緻，自從社群網站發達之後，很多人都會分享各種有趣的美妝小技巧，最近有一個影片就在網路上迅速竄紅，有南韓女生竟然會用「睫毛夾」開酒瓶，而且超好使力，1秒就打開，讓網友驚掉下巴，驚呼「也太狂了吧」！

睫毛夾除了夾翹睫毛，南韓有女生竟然還開發出新用法，只見她拿起一個玻璃瓶啤酒，然後就把睫毛夾打開，夾住啤酒瓶的瓶蓋之後，稍微卡住往上一翻，整個啤酒瓶蓋就直接掉落，看起來超級輕鬆又省力，而且似乎也比較不會滑開，感覺比一般的開瓶器還要好用。

不僅影片中的女子與其朋友笑翻，這段影片上傳到IG之後，也立刻被瘋狂轉發，許多人都紛紛留言，「生活智慧王」、「根本天才」、「睫毛夾的真正用途」、「一直以來都搞錯了用法」，還有網友立刻學著照做，沒想到竟然把睫毛夾弄壞，上網討拍。

其實南韓的美妝生活小技巧可不只有這一個，愛化妝的女生應該都知道，當地彩妝師都很喜歡用打火機燒木棍，然後拿來燙睫毛，因為亞洲女性的睫毛普遍短小，燙睫毛器比較難以梳理到根部，但用有餘溫的木棍就可以燙到最深處，讓睫毛超捲翹定型。

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關鍵字：

睫毛夾

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