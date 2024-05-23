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你最大的愛情問題是？1題秒測戀愛困難點

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記者李薇／綜合報導

在愛情裡面，每個人都有盲點，但是你最大的問題自己知道嗎？以下這個心理測驗就可以探究出你在談戀愛的時候，常常出現的矛盾，以至於沒辦法好好跟另一半走下去。

Q：你正在戶外踏青，藍天白雲，心情大好的狀態下，突然出現一頭猛獸，你會採取什麼應對措施？

▲戀愛,心理測驗,占卜,心測,。（圖／小紅書）

A.躺下裝死

B.拼命奔跑

C.待著不動

D.爬上最近的樹

A.躺下裝死：傳統價值觀束縛

選擇A的你想法裡面受到傳統觀念影響，也就是說「門當戶對」會是你感情的最大阻礙，你認為彼此的生長環境不同，思考模式以及習慣也會不一樣，所以很多事情就會變得難以溝通，會悲觀地認為彼此沒有在一起的可能，沒有未來可言。

B.拼命奔跑：自信心不足

在愛情面前，你是一個比較自卑的人，擔心自己不夠優秀、背景不夠強又長相也不太突出，處處都好像配不上對方，這些不安的因素會成為你的控制欲，想要緊緊抓住對方，來掩蓋心中的恐懼，甚至會選擇先分手，避免自己被拋棄。

C.待著不動：缺乏毅力

愛情剛萌芽的時候，你對於對方很有探索的慾望，想要了解更多，但是只要時間久了、過了熱戀期，就會漸漸對感情厭倦，不太願意再花很多心力去維繫關係，想要找回新鮮感，但是又不知道從何下手，變成一種很深的無力感。

D.爬上最近的樹：渴望更多自由

在談戀愛的過程中，你很擔心戀愛之後，就會處處被限制或是控制，尤其是當對方流露出比較強勢的一面時，你更會感覺到不舒服，企圖迴避來改善彼此的關係，甚至最後可能會用分手來換取自己可以呼吸的空間。

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關鍵字：

戀愛, 心理測驗, 占卜, 心測

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