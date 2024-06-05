試開箱／美甲沒想法？日本超流行「幾何指彩」時髦又百搭

記者李薇／台北報導 圖／aki_harashima IG、kasumi_ecru_ IG、mucho_nail IG、nao3nail IG

做指甲已經是很多女性生活的日常，幾乎一個月都必須進場換色、保養一下，但款式做多了是不是沒有新想法？這篇就來盤點日本指甲彩繪的新樣式，讓妳重新愛上做指甲的樂趣。

＃幾何曲線

比起各種卡通圖案，沒有固定樣式的曲線與幾何圖形最近非常受到歡迎，透過不同的顏色或是透明度凝膠堆疊，不僅很有層次感，也頗有藝術氣息，做膩了基本的法式曲線，換上這種隨性風格也很不錯，重點是因為圖樣不會過於繁複，後續搭配戒指、衣服都可以無腦穿。

＃水波果凍

夏季天氣炎熱，具有透明果凍感的氛圍，成為很多人都會選擇的設計風格，淡淡的透明凝膠多次堆疊，透過珠光或是不同顏色的基底，打造出不會過於沉重、輕盈的透視感，讓人視覺上會很有消暑的氛圍，運用比較冷色調：薄荷色、水藍色等等，會更有清涼感受。

＃蝴蝶結元素

2024年夏天真的沒有蝴蝶結元素就退流行，比起直接用描繪的方式或是放上已經做好的裝飾，具有果凍立體感的蝴蝶結雖然可愛，但大人著用也是相當有女人味，完全不會過度甜膩，稍微有點不規則、粗獷感的更是大人氣。