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粉絲敲碗終於實體化！擦上秒有嬰兒粉嫩唇「護唇霜」棒狀隨時補更方便

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、記者李薇攝

護唇膏幾乎是每個女生包包都一定會帶的東西，即使沒有化妝，也不要讓雙唇乾燥缺水，最近就有幾款超狂單品，因為實在賣太好，所以粉絲瘋狂敲碗才誕生，立刻手刀買起來了。

＃sisley 植物水光粉漾潤唇膏，售價1780元

sisley,雪花秀,NUXE,巴黎歐樹,護唇膏,護唇,潤唇膏,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

很多人都對sisley的「粉紅小護士」再生修護潤唇霜愛不釋手，恰到好處的潤澤度，用過真的回不去，但罐裝設計在外面補妝稍有不便，因此在粉絲的瘋狂催生下，終於在2024年推出全新的植物水光粉漾潤唇膏，直接把唇霜等級的滋潤度做成全新管狀的設計，添加乳木果油、植物水晶保養晶萃、海扇藻萃取等，一共推出：透明雲朵、百變幻粉、花漾菓莓3種顏色，主打款百變幻粉更是會隨著雙唇的pH值變化出不同的色調，增添自然好氣色。

＃雪花秀 潤燥極致護唇膏，售價1280元

sisley,雪花秀,NUXE,巴黎歐樹,護唇膏,護唇,潤唇膏,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

雪花秀旗下原有的護唇膏系列，一直都是粉絲默默持續回購的好物，順手就會多帶，在今年以全新的視覺包裝呈現新的單品，將朝鮮藝術代表之作「白瓷月亮罐」作為靈感發想，設計出潤燥極致護唇膏的圓弧包裝，一共推出：純淨透明、 自然粉漾2個顏色，超奢華的添加人蔘籽油，高達95%溫和成分，細緻呵護雙唇同時抵抗老化。

＃NUXE巴黎歐樹 槐花蜂蜜唇油，售價880元

sisley,雪花秀,NUXE,巴黎歐樹,護唇膏,護唇,潤唇膏,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

法式植萃油專家NUXE憑藉輕盈的身體美膚油，開創全新的保養概念，尤其是全效精華油一直熱賣至今，再度將油的保養延伸到雙唇護理，將經典槐花蜂蜜、薰衣草蜜結合有機山茶花種子冷壓萃取的亞麻薺油，可以帶給雙唇更豐富與滋養的效果，重點是包裝超可愛的蜂蜜棒設計，視覺超療癒。

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關鍵字：

sisley, 雪花秀, NUXE, 巴黎歐樹, 護唇膏, 護唇, 潤唇膏, 保養

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