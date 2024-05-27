雲逛街先列購買清單！Dcard爆紅氣墊出唇釉也美　開架最新好物一次看

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

開架彩妝可以說是不分年齡層的女孩都覺得超好逛，只要進去起碼一小時起跳，以下就分享近期厲害的開架好物，線上雲逛街先做功課。

＃2aN 高雅清透唇釉，售價460元

剛登台沒多久的大勢韓妝品牌2aN一上架就廣受年輕女孩喜愛，尤其是氣墊粉餅，更是人手一顆的好物，在Dcard上被推爆，這次夏季再度推出全系列的唇釉，剛好搭上這一季的水透光糖葫蘆豐唇，一次10個顏色真的讓人試到選擇障礙，趕快先鎖定女團成員IRENE愛色#09 乾燥玫瑰，誰擦誰減齡。

＃Visee 極線勾勒眼線筆，售價280元

想要清楚眼神但又不想被發現化妝，超級細的眼線液筆真的是必備神器，Visee本季強打的眼線液筆只有0.01mm極細筆尖，速乾基底一描就清爽，完全不用怕眼妝變髒，超強持妝力即使只是描繪內眼線，也可以輕鬆打造一整天的放電眼神，雖然筆尖極細，但其實是用不同長短的刷毛製作，手感穩定力可靠，完全不會難以下筆。

＃I’M MEME 我愛神力遮瑕膏，售價350元

最懂亞洲膚色的高CP值品牌I’M MEME向來推出的單品都是上架即掃空，實力保證，這次推出的液體遮瑕膏，非常適合眼下黑眼圈、眼袋、法令紋等動態凹陷的填補，水狀的質地可以更加完美的服貼肌膚，潤澤度又夠高，一點都不會卡粉、斑駁的狀況，連新手小白都可以輕鬆打造乾淨的妝容效果。