日本7年狂賣冠軍、南韓必買伴手禮！4款「護髮神器」不到300元就有

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

護髮品在日常美髮保養中扮演著至關重要的角色，頻繁的洗髮、吹風以及使用熱工具，都會對頭髮造成傷害，使其變得乾燥和易斷，適當的護髮品能夠提供必要的滋養和保護，修復和預防損傷，保持頭髮的健康和光澤，最近就有不少新鮮好貨，立刻用起來。

＃樂絲朵-L 摩洛哥護髮精華油，售價299元

運用超高壓技術提煉的摩洛哥油成份，打造的摩洛哥護髮精華油，一直都很受到女孩的喜愛，不僅滋潤度夠高，又不會讓人感受到油膩，這次再度推出全新的金木樨香氣，有著「日本三大香木」美稱的優雅味道，甚至還可以取代香水，CP值有夠高。

＃fino 高效滲透護髮精華，售價399元

Fino的髮膜可以說是開架的寶藏神器，是日本連續7年熱銷第一的護髮品牌，繼推出免沖洗的髮油之後，再度全新推出輕盈版的髮精華，裡面添加6大護膚級美容精華，包括：角鯊烷、珍珠精華等等，可以修護出柔亮細緻的髮絲光澤。

＃魅尚萱 完美水潤護髮精油，售價399元

去南韓旅遊必買的魅尚萱髮油在日前進行包裝全面的更新，更有質感的設計瓶身，加上超親民的價格，可以說是去玩必買伴手禮，針對不同的需求與髮質，再度推出水潤款的設計，更加輕盈水感的液態質地，可以輕鬆呵護秀髮，打造豐盈造型。

＃巴黎卡詩 白鑽升肽重建熱活精華，售價2900元

養髮專業戶巴黎卡詩向來根據各種不同的髮絲狀況，推出適合的單品，久違全新的白鑽升肽重建熱活精華，非常適合常常需要做造型的人使用，對抗熱工具的傷害立刻有感，同時以甘胺酸形成之肽鏈能夠恢復秀髮原始強韌度。