哪種告白方式最無法招架？超準心測分析你的戀愛心理

記者李薇／綜合報導

愛情講求緣分與感覺，有些人不管再怎麼努力，就是可以感受到彼此少了點心靈相通，而面對戀愛哪種追求手段你最受不了？超準心理測驗不妨快來試試。

Q：在非洲旅行的途中，造訪了一個部落，部落首領熱情讓你帶一隻動物回去當紀念品，你會選擇？

A.猴子

B.獅子

C.蛇

D.長頸鹿

A.猴子

你喜歡充滿天馬行空想像的人，他們有著滿滿的創造力，讓你不知不覺被吸引，這樣的人當然也不會用無聊的方式追求你，有趣又出乎意料的表現力，讓你完全無法招架，很容易就會答應與對方交往。

B.獅子

想帶回獅子的你對於那些隱晦地暗示沒有自信，覺得總是自己想太多，比起如此，你更喜歡對方直進式的告白，清楚明暸表達他對你的想法，最好是告訴你他有多愛，這樣才會讓你感受到心中踏實，真的有被捧在手心的感覺。

C.蛇

想要帶回蛇的你可以說是天生比較被虐的體質，對你來說，那種曖昧不明的追求手段最是勾引你的心，對方最好忽冷忽熱、游移不定，反而讓你越想深入瞭解、挖掘對方的真心在哪，反而昭然若揭的愛意讓你覺得無趣。

D.長頸鹿

想要帶回長頸鹿的你對於愛情總是沒有辦法確定自己的內心，所以你需要的追求方式，最好是願意持之以恆、充滿耐心，然後完全不離不棄的態度，更可以讓害怕受傷的你踏出舒適圈，接受對方的愛意。