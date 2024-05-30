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氣勢碾壓Haerin、滑冰女王！韓韶禧薄荷綠度假洋裝上身　鬆弛感滿點

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韓韶禧,Haerin,金妍兒,DIOR,車銀優,時尚。（圖／IG）

記者李薇／台北報導

南韓演員韓韶禧日前因為感情事件鬧上媒體版面，雖然有不少人不支持她的作法，但仍然有不少擁護者，最近似乎擺脫輿論，出席精品品牌活動，只見她一襲湖水綠的兩截式裙裝，削肩設計展現出白皙的直角肩，手拎Lady Dior綠色包包，氣勢碾壓Haerin、金妍兒。

這次活動上，韓韶禧以一身DIOR Dioriviera渡假系列Toile de Jouy薄荷綠色圖騰兩節式裙裝亮相，上半身繞脖的設計露出肩頸，腰部利用綁帶束出纖細腰身，底下搭配同圖騰的A字長裙，手拎綠色Lady Dior包包腳上裸白色一字帶涼鞋，整個人真的好像要去海島度假，充滿鬆弛感。

當然還有不少藝人出席，像是大勢女團NewJeans成員Haerin也現身，平口藍色連身短版洋裝，搭配藤編包，充滿少女的青春活力；品牌好友「滑冰女王」金妍兒則是粉紅色圖騰方領洋裝，與黑色口蓋包，帶出休閒卻又不失質感的穿搭風格。

另外，男星車銀優這次也受邀出席，全黑西裝穿搭內裡運用直條紋背心，利用圖紋帶出層次感，裡面直接露出性感胸肌，若隱若現的肌肉曲線，簡直辣到不行。許多網友看到這次活動的釋出照，也都不禁感嘆，「韓韶禧還是很美」、「雖然人品不行，但韓韶禧真的好看」。

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關鍵字：

韓韶禧, Haerin, 金妍兒, DIOR, 車銀優, 時尚

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