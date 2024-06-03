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吃真的能帶來快樂！3大類抗抑鬱食材　每天吃還能嚴防腦老化

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飲食,抗抑鬱,抗焦慮,憂鬱,健康。（圖／達志示意圖）

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現在人生活緊湊、壓力龐大，很多人都會靠吃來舒緩壓力，但這可不是心理作用，真的有研究發現，吃對、吃好的食材，裡面的營養素可以有抗抑鬱的功效，營養師花花就分享三大類營養食材，不妨可以透過每天的攝取來舒緩壓力。

TOP 1：肉類

肉類擁有很多營養成分，包括：鐵、鋅、維生素B1、維生素B12等等，雖然部分蔬菜也會有同樣的營養成分，但是肉類這幾種營養成分最多，其中，維生素B12只存在動物性食物中，又以內臟最多，比如：豬肝，裡面就擁有維生素A、維生素B12、葉酸、鐵等，更是瘦肉的好幾倍，可以適量攝取。

飲食,抗抑鬱,抗焦慮,憂鬱,健康。（圖／達志示意圖）

TOP 2：魚類

很多人都知道魚肉細嫩好吸收，特別適合老年人使用，可以補充DHA、EPA，不僅是魚類，蝦、蟹、貝類也都是很好的選擇，像是鮭魚就富含Omega-3、脂肪酸，不僅可以減少憂鬱，對於延緩腦部退化也是很棒的食材。

TOP 3：蔬菜水果

蔬菜水果當然也是人體必需，像是蕃茄、蘿蔔、香蕉、藍莓、毛豆、樹梅、西蘭花、花椰菜等十字花科食材，都有助於心情變好，其中，蔬菜種類的幫助較大，大約佔48%，水果占20%，均衡攝取可以互相補足缺失的營養，也能避免單一營養素過量。

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關鍵字：

飲食, 抗抑鬱, 抗焦慮, 憂鬱, 健康

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