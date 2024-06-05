你在職場的心理年齡是幾歲？愛喝它是久經沙場的老屁股

記者李薇／綜合報導 圖／AI

工作是每個人生旅程中非常重要的一部分，你對於職場的態度以及想法是怎麼樣的呢？以下這個心理測驗可以分析你在職場上的心理年齡有多大以及特別需要注意的處事細節。

Q：以下四杯茶憑直覺選一杯你最想喝的？

A.枸杞茶

B.玫瑰花茶

C.綠茶

D.菊花茶

A.枸杞茶

你在職場上的心理年齡大概40多歲，面對工作與生活都比較悲觀，很多時候會產生一種莫名的焦慮，這種壓力是你對自己的高要求，所以面對很多事情無法放鬆，常常感受到緊繃以及煩躁，建議你最好找個時間讓自己放鬆，把事情列出輕重緩急，遠離焦慮。

B.玫瑰花茶

你在職場上的心理年齡大約30歲左右，就像這個階段的人一樣，你開始有了一些社會經驗，面對職場生活也有自己的想法，不再懵懵懂，對於工作項目有自己的解決方式與看法，比起菜鳥多了幾分從容不迫的閒適感，只要按部就班，未來就會朝著你想要的方向發展。

C.綠茶

你在職場上的心理年齡大約50歲，久經殺場的你早就深諳職場的生存之道以及應對進退，你找到工作與生活的平衡點，對於很多事情都不會太過在乎，只懂得抓住自己想要的部分，目標很清楚明白，但有時候會讓年輕同事認為態度不太積極。

D.菊花茶

你在職場的心理年齡大約20歲，面對各種狀況與事物都覺得非常新鮮，甚至不會有累的感覺，常常有很多新想法以及衝勁，加上熱情很夠，所以身邊的人總認為你太愛表現，容易引起老員工的不滿，要特別注意態度，小心遭人陷害。