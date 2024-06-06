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3步驟畫出人見人愛「微笑唇」　好人緣、桃花運全部滾滾來

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記者李薇／台北報導

想要擁有人人見了都誇的妝容，唇妝當然是重點，不僅可以增添好氣色，更能夠展現出迷人的表情，讓人一秒戀愛，以下就分享3步微笑唇的畫法，透過上揚的唇線，打造人見人愛的魅力。

1.可以先使用天然植萃成分裸色護唇膏打底，增加雙唇的滋潤度度，為後續的唇彩製造出漸層感。

2.再來使用唇刷沾取唇彩，從嘴唇M字型位置，分別在唇峰兩側、嘴角中間與下方、上唇處共5個點連接。

3.用唇刷由外而內慢慢暈開，再使用遮瑕膏修飾邊線即可。

【推薦唇彩】

＃sisley 植物水光粉漾潤唇膏，售價1780元

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因為植物修護潤唇霜實在太受歡迎，所以sisley再度推出粉漾潤唇膏，棒狀的設計更好可以塗抹出細嫩唇妝，裡面添加植物水潤保養晶萃、海扇藻萃取，還會根據pH值不同，變化出不同的唇色，展現專屬個人的完美紅潤。

＃媚比琳 超持久水光鎖吻唇釉，售價499元

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以超高CP值霸屏開架唇彩市場的媚比琳超持久水光鎖吻唇釉，再度追加全新4色，更加軟萌的粉色系列，不管是新手還是老手都可以輕鬆打造出裸透的逆齡感嘟嘟水潤唇，16小時不脫妝的持久功效， 讓妝容一整天都時髦有型。

＃benefit 紅粉菲菲染唇液，售價960元

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總給人快樂上妝氛圍的benefit每次推出的單品可愛又充滿美式風格，經典的紅粉菲菲染唇液在1976年就推出，創下每20秒就賣出一支的紀錄，水狀質地可以當作唇彩也可以用來增加雙頰紅潤，超級百搭多用途。

＃Visée 光誘恆吻唇膏，售價380元

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日系開架人氣王Visée光誘恆吻唇膏6月推出多款限量新色，超溫柔的人魚粉、杏桃橘等等，每一支都有擁護者，輕輕鬆鬆就可以描繪出甜美可愛的大人氣唇妝，展現出人見人愛的粉嫩氣色。

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