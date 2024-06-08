跟著Jennie、Haerin買球鞋！黑白款式時髦又百搭

記者李薇／台北報導 圖／jennierubyjane IG、newbalancewomen IG、newjeans_official IG

球鞋好穿、好走又百搭，不管是褲裝還是洋裝，都可以輕鬆穿出休閒感，但今年要GET哪些球鞋才能穿出時髦感，不妨跟著女星買就對。

＃Jennie adidas球鞋

黑色系可以說是韓妞們最喜歡的色調，Jennie在最近分享的日常照裡面，也身穿一整套黑色皮衣搭配牛角包，腳上黑色長襪有著緞帶綁出可愛蝴蝶結，搭配黑色adidas球鞋經典的白色Logo，展現出酷帥又甜美的氛圍。

＃IU New Balance 1906R球鞋

擁有甜美形象的IU也能輕鬆駕馭球鞋搭配，像是西裝類型的穿著，搭配球鞋看起來更為輕鬆休閒，或是搭配清爽的卡其色寬褲、白色襯衫與針織毛衣，也是很簡約日常的打扮，一雙灰色調的球鞋立刻搭配出溫暖的好感氛圍。

＃NewJeans Haerin Nike Cortez系列鞋款

最近新釋出在台灣拍攝MV的南韓女團NewJeans，其中，成員Haerin穿上一雙灰白色的Nike Cortez鞋款，搭配寬版牛仔褲，以及背心式球衣，整個人充滿美式休閒的風格，看起來清爽又舒適，跳起舞來也格外有魅力。