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櫻花妹洗版IG的「冰川藍」唇蜜！仙氣感滿分又視覺降溫

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記者李薇／台北報導

日本櫻花妹總是走在流行的尖端，在過去曾經以黃色的唇彩掀起話題，不僅可以單用也可以疊擦出絕美的色調，最近藍色唇彩風潮又再度回歸，非常夢幻的寶寶藍色，意外的可以修飾肌膚蠟黃，而且顏色非常粉嫩透亮，立刻在IG上洗版。以下就來盤點近期厲害的藍色唇彩系列，快跟上潮流最前線。

＃Dior 豐漾俏唇蜜 #065，日本限定

Dior,Dolce & Gabbana,Visee,唇蜜,唇彩,彩妝,。（圖／官網、IG、品牌提供）

這支在IG上爆紅、人人都有的#065色，可以說是絕美的冰川藍，帶有淡淡的限量粉藍調，可以修飾肌膚暗沉與蠟黃感，展現出通透又具有果凍感的妝容效果，而且修飾唇紋更是一絕，90%的天然養護成分，難怪很多人用過都愛上。

＃Dolce & Gabbana 天生美膚植萃保濕潤唇油，售價1750元

Dior,Dolce & Gabbana,Visee,唇蜜,唇彩,彩妝,。（圖／官網、IG、品牌提供）

Dolce & Gabbana的彩妝向來包裝華麗高尚，在最近默默的上市了全新的彩妝系列，更是推出品牌旗下第一支潤唇油，超絕美的霧面包裝，透出冰藍色的養護唇油，擁有義大利薄荷、維他命E、乳木果油等保濕成分，絕對要擁有。

＃Visee 精華豐唇蜜 #BL009 水晶藍，日本限定

Dior,Dolce & Gabbana,Visee,唇蜜,唇彩,彩妝,。（圖／官網、IG、品牌提供）

甫上市就掃光、甚至被譽為是「迪奧平替款」的精華豐唇蜜，除了超經典的寶寶粉與櫻花粉之外，日本更是加碼在3月推出了水晶藍色調，可以當作護唇、打底或是唇彩的單品，任何人都可以輕鬆使用，一抹立刻打造豐盈彈潤雙唇。

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關鍵字：

Dior, Dolce & Gabbana, Visee, 唇蜜, 唇彩, 彩妝

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