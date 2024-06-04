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李英愛背焦糖色大包鬆弛感滿點！公主切髮型臉又瞬間小一半

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記者李薇／台北報導

南韓演員李英愛最近行程不斷，前陣子才剛剛出席保養品牌的活動，昨天更被捕捉在機場準備搭機前往法國，只見她一身度假風格印花設計的上衣，搭配白色寬版長褲，手拎焦糖色的大包，一頭綁好的公主切馬尾，展現出專屬53歲的休閒鬆弛感。

李英愛穿搭向來給人舒服的好氣質，最近被捕捉到的機場時尚，再度應證了不被歲月綁架的好狀態，身穿Louis Vuitton最新的By The Pool系列單品，上身是熱帶花卉圖騰設計的外套，售價112000元，底下搭配寬版的7分褲，既有休閒度假感，又不會過於花俏。

搭配身上的橘色圖騰元素，李英愛選擇了同品牌Capucines GM Souple包款，售價282000元，焦糖色的粒面小牛皮質感又很耐重，可以收納各種需要登機的小物，重點是包包上有著小巧可愛金屬Monogram上蓋，掀開之後裡面藏有金色質感LV LOGO，想簡約低調或是時髦高調都很可以。

李英愛一直以來都在穿搭上很有自己的風格，盤點她過去的機場時尚，可以發現她向來喜歡中大型包款，像之前去看秀就背了Bottega Veneta的Large Andiamo編織包，完全不跟從時下流行的小廢包風潮，不僅實用度超高，看起來更有隨性的鬆弛感。

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關鍵字：

李英愛, Louis Vuitton, Bottega Veneta, 時尚, 穿搭

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