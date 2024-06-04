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「三星長公主」黑白穿搭好低調！5350萬腕錶悄露餡　想買還沒有讓人驚掉下巴

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李富真,CHANEL,MOYNAT,Cartier,卡地亞,時尚,鐘錶。（圖／韓網）

記者李薇／台北報導　圖／韓網

「三星長公主」李富真身為韓國首富、三星集團會長李健熙的長女，不僅擁有超強經商能力，53歲的她更是保養得宜，一直被稱為是「南韓最美富二代」，每次出席公開場合都受到矚目；最近她現身活動，簡約黑白穿搭看起來俐落低調，但仔細一看，手上配戴的Cartier Crash腕錶竟要約5350萬，而且還不是想要就有。

李富真1日在南韓出席美容節開幕儀式活動，雖然貴為頂級財閥，但是她的穿搭卻一點都不浮誇，顏色也非常低調，上半身CHANEL簡約的白色短袖、底下搭配黑色西裝質感長褲，肩上背著一只全黑小巧的MOYNAT Gabrielle Clutch Carat Calf TU Black包，售價14萬6700元，比起很多星二代，整個人看起來優雅沉穩。

而讓人更驚訝的是，這次跟隨李富真一起出席活動的配件，背景來歷更是超狂，看似有點像「超現實畫家」達利經典作品《記憶的永恆》裡面時鐘的腕錶，出自Cartier在1967年問世的Crash腕錶，是由品牌創始人的曾孫Jean-Jacques Cartier指導下所設計，在2022年的拍賣會上，甚至破天荒以165萬美元（約台幣5348萬9700元）售出，打破腕錶價格世界紀錄。

因是公開大型活動，因此現場也有很多美容產業相關人事受邀，在活動空擋，不少人看到李富真都稱讚「真的好漂亮」，也讓她相當害羞，不斷點頭致意，許多網友看到更認為，「好有禮貌」、「氣質好好」。

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關鍵字：

李富真, CHANEL, MOYNAT, Cartier, 卡地亞, 時尚, 鐘錶

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