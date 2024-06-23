「男友四角褲」成時髦女生必備單品　春夏3套簡單公式輕鬆駕馭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

沒想到男生的四角褲，有天會成為女生穿搭的時髦單品？其實從去年（2023年）如Bella Hadid、Kendall Jenner、Chiara Ferragni等名人就已開始穿上這種男裝內褲（Boxer Shorts），到了2024年春夏，這波趨勢從西洋流行到亞洲，韓妞們都紛紛跟上！

四角褲的輕薄材質特別適合台灣炎熱的夏天，鬆緊褲頭、寬鬆的褲管、居家風條紋或格紋，皆是營造慵懶氛圍的元素，不只像睡褲一樣舒服、涼快，即使皺皺的也無傷大雅，而當四角褲與不同的單品混搭，更能組合出意想不到的時髦風格，不太確定怎麼搭配也沒關係，編輯整理3套簡單的公式，給初次嘗試「四角褲穿搭」的你參考。

3招四角褲穿搭公式



四角褲Ｘ襯衫

襯衫與四角褲有著相似的質料，當沒有想法時，就從衣櫃抓起一件襯衫來搭配吧！襯衫不論是與四角褲相同色系、相同花紋，打造成套的組合，或是與四角褲撞色，用明亮的顏色來展現少女活力，都是可以嘗試的。基本上裡頭內搭白色T恤、背心，便不會出錯。

四角褲Ｘ靴子



其實四角褲的穿搭相當不受拘束，許多國外博主經常套上一雙復古球鞋就上街擺拍，若是今天想要來點個性與氣場，推薦可以試試將四角褲搭配靴子，立刻浮現一種叛逆的衝突感，簡簡單單就能當酷Girl。

四角褲Ｘ樂福鞋

看起來休閒的四角褲，感覺上與正式的樂福皮鞋沾不上邊，殊不知兩者搭配起來特別時髦，一雙白襪的加入也是精髓所在，穿起來特別有法國女人的自信自在風格。

除此之外，四角褲也能與運動風、芭蕾風結合，因此帶有球衣風格的上衣、浪漫的蕾絲元素以及芭蕾舞鞋，皆是可以納入搭配清單中的單品。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Jennie、張員瑛的「露褲頭時尚」怎麼穿？掌握3招要點你也能駕馭！

● 顯瘦又百搭！日常又時髦的10款樂福鞋穿搭你也能駕馭