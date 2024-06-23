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你是交友廣泛的「孤獨病」患者嗎？懂得與自己相處享受單獨的自由

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書摘。（圖／出版社 IG）

文／辛華、圖／kyo1122 IG、ssinz7 IG

你是交友廣泛的「孤獨病」患者嗎？

城市裡熙熙攘攘，到處都是孤獨的人。

為了排解孤獨，很多人廣交朋友，大家似乎都認為朋友能趕走孤獨，所以我們透過社交，彼此取暖。

很多人在聚會上談笑風生，人群四散後卻只感到疲憊和空虛。也有人四處參加活動、建立人脈、忙於應酬，真正需要幫助時卻四處碰壁。廣泛交友並不能消除一個

人的孤獨，短暫的熱鬧也無法排解心底的孤寂。

所以，城市中有越來越多交友廣泛的「孤獨病」患者。朋友越多，內心似乎越孤寂。在如此強烈的反差下，人們對社交充滿失望。

書摘。（圖／出版社 IG）

接納孤獨的常態，學會和自己相處

社會是一張人與人交織而成的網，每個人都身處不同的社會關係中，與不同的人產生或近或遠的聯繫。我們習慣與人相處，卻常常忽視與自己相處的重要性。

獨處時，他們無所適從，做什麼都覺得無趣；心情不好時也無處發洩，越來越苦悶⋯⋯於是只能在各式各樣的社交活動中找尋出路。

很多人害怕孤獨，排斥孤獨，本質上是拒絕和自己相處。但是大多數時候，社交能填滿的只是時間，卻填不平內心深處的空虛和孤獨。

書摘。（圖／出版社 IG）

與其向外尋求陪伴，不如向內充盈內心。

內心的豐富，需要由外向內澆灌。和自己溝通、支持自己，制訂各種計畫，做有意義或有趣的事。先讓自己的生活豐富起來，這些在生活中積聚的力量會滲透內心的土壤，長出一片獨特的風景。

如果你有自己的興趣愛好，那就盡情去做吧！把獨處的時間用在發展興趣愛好上，無論是讀書、繪畫、跑步⋯⋯都會讓你感到充實快樂。

如果你有一個計畫，那就大膽去執行吧！學一項技能、做一份兼職工作、考一張證照⋯⋯這些事情都能讓你忙碌起來。

如果你沒什麼明確的興趣和目標，也沒有關係。認真生活，也是一件可以讓獨處變得豐富且有意義的大事。

比方為自己煮一道美食、整理一下衣櫥、去林間散步、和偶遇的小動物打招呼、為夕陽拍一張照片……。

孤獨就像是一張白紙，你可以任意「創作」。況且，這個五彩斑斕的世界，有太多有趣的事情可做。

我接觸過很多年輕人，他們有關係很好的朋友，聚在一起時充實愉快，獨處時又能享受孤獨，這是一種很舒服的狀態。而這種狀態之所以會令人感到舒適，是因為自己保有獨立和自由。

孤獨不一定會帶來痛苦，它的本質是一種獨立的生命狀態。也正因為獨立，所以才能自由地穿梭於人群之中，自由地遊走在孤獨之間。

當我們不再依附別人，不再一味渴求獲取他人的支持和理解的時候，才能真正地面對孤獨，並且在孤獨裡發現美好。

朋友沒有責任為我們排解苦悶

你是否有過心情苦悶，想找朋友傾訴，但碰巧對方正在忙碌的情況？

這種情況太常見了，可能是你打算向好友傾訴時，對方正因加班忙得焦頭爛額；可能是一次你做好充足準備又被對方突然推掉的約會；又或者是一段寫了很長，最後又刪掉的訊息⋯⋯往往這種時候會讓人倍感孤獨。

每個人都在為自己的人生奔波，即使是再好的朋友，也沒有義務要時時刻刻為我們分擔負面情緒。而且向朋友傾訴，也未必真的能夠紓解苦悶。

很多時候，苦悶源自內心，最終也需要靠自己化解。一個人聽聽音樂、享用美食、買一件喜歡的禮物給自己⋯⋯愉悅地享受孤獨，哪怕是在無人聞問時，獨自大哭一場，好好地釋放情緒，孤獨也會給我們正向回饋。當我們不再渴望依靠人群排解孤獨，也就真正地學會了與孤獨相處。

每個人都有要承受的壓力，不過度寄望朋友幫自己排遣孤獨，如此和朋友相處起來才會更輕鬆。

書摘。（圖／出版社 IG）

對朋友抱有過多的期待，也會陷入孤獨

有的人看似朋友很多，時常呼朋引伴地出門遊玩，日子過得十分熱鬧。但這世上多的是錦上添花之輩，少有雪中送炭之人。平日的好友，在你遇到危難之時，又有幾人會向你伸出援手？

我聽過、看過很多人和朋友決裂後陷入痛苦或憤怒，他們不斷訴說曾經要好的夥伴如何不堪。當初如何真誠地付出，對方卻在自己需要幫助時表現得非常糟糕。

沒錯，身處困境時孤立無援，確實讓人感到孤獨。但換個客觀角度看這個問題，人與人對彼此關係的遠近、對同件事情的判斷常存在著「偏差」。

你希望朋友幫你填平一個坑，朋友覺得幫你填一杯土已經是盡了情分；你以為朋友一定會幫忙的事，朋友可能真的很為難，或者認為沒有必要。

拉齊彼此內心尺規的難度，不亞於在這世界上尋找兩片相同的葉子。所以，又何必如此執著？

人性經不起考驗，友情經不起試探。人生的路，終究要靠自己走。不高估與別人的關係，不低估自己的能量，不過分寄望別人雪中送炭。當自己成為一個發光發熱的人，反而不會孤獨；當你的能量夠強大時，越會有人願意主動向你靠近。

孤獨本身並不苦澀，因為害怕孤獨而強行把自己投入社交中，反而是一種苦難。

 書摘。（圖／出版社 IG）

書名：《人際斷捨離》

作者：辛華

簡介： 文學碩士、教育博士生、吉林省心理諮詢師協會會員，積極參與心理健康教育和實踐，先後獲得人社部心理健康指導專項職業能力、全國心理諮詢師職業能力等。

出版社：幸福文化

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關鍵字：

交友, 朋友, 友情

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