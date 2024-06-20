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11雙顯腿細「厚底球鞋」推薦！IU愛到包色NB 1906R、LOEWE聯名超百搭

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文／美人圈

不用靠修圖軟體，只要選對球鞋，一上腳肥腿秒變超模大長腿！小隻女孩的夏日命定鞋來啦！本篇直接網羅多款自帶厚實顯高大底的球鞋，耐穿耐走、還能視覺增高3公分以上，投資一雙絕對無悔。

2024厚底球鞋推薦

LOEWE x On聯名Cloudtilt 2.0

LOEWE x On合作無間，本季再次帶來全新聯名跑鞋，新版Cloudtilt 2.0則繼承Cloudtilt的技術特色，多層鞋面由高性能網布和織物組成，強化防護細節包括橡膠鞋頭、加墊鞋舌和鞋領，以及有品牌標誌的鞋跟環。多款配色超百搭外，腳感更如同踩在雲朵上輕盈，讓你每一步都走得自在，上一次沒入手的鞋迷不能錯過呀！

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲LOEWE x On聯名Cloudtilt 2.0，NT$18,000。（圖／LOEWE）

Nike Court Vision Alta

Nike家的小白鞋也是常勝軍代表，大推入手這款Court Vision Alta， 結合皮革鞋面與恰到好處的增高鞋底，簡約俐落的外型能消化多種穿搭風格！

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Court Vision Alta，NT$2,700。（圖／Nike）

adidas Originals OZTHEMIS 運動休閒鞋

以古希臘神話女神為命名靈感的Ozthemis特別為女性打造，延續90年代經典復古風格打造厚底運動鞋輪廓，擁有超厚中底，增高比例與時尚兼得。黑、白兩色都很搶眼，真的很難抉擇呀！

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲adidas Originals OZTHEMIS 運動休閒鞋，NT$2,700。（圖／adidas Originals）

adidas Originals SUPERSTAR XLG

夏天球鞋當然要用繽紛配色來點亮！adidas Originals全新SUPERSTAR XLG不僅注入亮眼色彩，採用辨識度貝殼型鞋頭和三條紋等核心設計元素，搭配加厚中底，完美展現出時尚活力態度。

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲adidas Originals SUPERSTAR XLG，NT$3,690。（圖／adidas Originals）

Puma RS-X Soft

出遊穿搭想要潮流時尚，也希望長途走路仍能擁有舒適足感，PUMA全新RS-X老爹鞋幫你一次完成兩個願望！鞋面以透氣網眼及磨砂皮革裁片等異材質拼接包覆，兩側裁片延伸至後跟環繞點綴，最後再以經典RS跑鞋科技置入大底為鞋款提升踩踏舒適機能。銀粉配色展現清新活力，純白鞋身於鞋舌及後拉環點綴上浪漫嫩粉，後跟鞋領處使用銀色包裹打造前衛時髦感。

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲Puma RS-X Soft，NT$3,980。（圖／Puma）

Puma CA Pro Classic

PUMA特別打造全新CA PRO復古厚底小白鞋，採用經典復刻元素以皮革鞋面打造精緻質感，以黑白拼色設計搭配呈現，在鞋側加入燙金PUMA LOGO更增添其層次視覺，並於鞋頭加入孔洞設計，避免皮革悶熱的刻板印象，即使在夏日穿著也能保持舒適透氣！當然，最吸引人注目的白色加厚鞋底，完美拉長全身比例，小隻女怎能不心動？

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲Puma CA Pro Classic，NT$2,980。（圖／Puma）

LØCI APEX X icki Minaj聯名運動鞋

來自英國的葡萄牙製純素環保品牌LØCI繼與李奧納多合作後，今年再度投下重磅彈，找來饒舌女皇Nicki Minaj打造專屬系列！鞋款以Nicki Minaj代表性的芭比粉色為主色調，厚底APEX拋開過去簡約印象，鞋舌處印製超吸睛Nicki Minaj X LØCI專屬頭像皇家圖樣，象徵饒舌女皇，並與LØCI的英國血統致敬。粉白色調充滿甜美個性氣息，粉絲必須收藏！

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲純素環保品牌LØCI聯名icki Minaj推出運動鞋。（圖／LØCI）

Converse De Luxe Heel

想不到球鞋也能表達愛意！小雛菊花語是「深藏在心底的愛」，Converse這回在新款De Luxe Heel復古粗跟鞋內注入唯美小雛菊細節，藍灰色調加上金色鞋孔，襯托出優雅高級感，厚實鞋跟上腳穩固舒適，久穿也不累。

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲Converse De Luxe Heel，NT$3,580。（圖／Converse）

Converse Chuck Taylor All Star LIFT

同樣也是在鞋後跟處暗藏小巧思，Converse這款Chuck Taylor All Star LIFT後腳跟小雛菊裝飾，細膩而充滿驚喜，奶油白帆布搭配粉藍色車縫清新可愛，加上厚實鞋底顯高，根本小隻女的命定美鞋！

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

 ▲Converse Chuck Taylor All Star LIFT，NT$2,180。（圖／Converse）

Converse Run Star Legacy CX

Converse Run Star Legacy CX也注入令人傾心的小雛菊裝飾，灰粉搭配低調出眾，同時充滿活力，滿滿細節讓人想立刻上腳！

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲Converse Run Star Legacy CX，NT$3,380。（圖／Converse）

New balance 1906R

IU同款球鞋肯定要收一雙！New balance 1906R一推出就呼聲超高，也是近期韓妞們上腳率極高的球鞋。 1906R外型可鹽可甜，結合創新科技與機能美學，鞋面選用大面積的透氣網眼材質與皮革勾勒鞋型，搭載防鬆脫的N-Lock鞋帶系統，加上提供穩妥包覆支撐的TPU足踝穩定片，微微增高鞋底不經意的拉長比例，穿上腳輕盈自信，看看IU愛到直接包色，就知道有多夯。

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲New balance 1906R，NT$4,680。（圖／New balance）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 運動鞋, 厚底球鞋, NIKE, LOEWE, adidas Originals, PUMA

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